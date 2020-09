Hari Won 'tố' Trấn Thành thường xuyên đi trễ

Tập 8 Chị em chúng mình vừa phát sóng, bên cạnh 5 nghệ sĩ quen thuộc, tập này còn có sự tham gia của diễn viên Diễm My 9X. Các nữ nghệ sĩ đã mang tới nhiều câu chuyện xoay quanh chủ đề Áo dài. Bên cạnh đó, Diễm My 9X cũng có những chia sẻ về cuộc sống , công việc và tình yêu.

Khi được hỏi: “Điểm gì bạn ghét nhất ở người yêu”, nữ diễn viên Tình yêu và tham vọng bất ngờ tiết lộ: “Đó là thói quen quá đúng giờ. Vì mình phải chuẩn bị, make up, thay mấy chục bộ đồ mới ra khỏi nhà. Bạn ấy chờ lâu, khó chịu, nhiều khi ảnh hưởng cả buổi tối luôn. Nhưng có thể là My phải sửa chứ không phải người đó”.

Hari Won đồng ý với quan điểm này, cô cho rằng những người từng sinh sống ở nước ngoài sẽ có thói quen đúng giờ giấc. Bản thân cô cũng là một người rất khó chịu nếu người khác đi trễ nhưng chính ông xã Trấn Thành lại phạm lỗi đó. Cô nói: “Anh Thành lúc nào cũng "xà quần, xà quần", mà tức ở đây là người ta cứ mặc định chắc là do Hari Won nên Trấn Thành mới đi trễ. Hari rất là ấm ức luôn đó”. Nỗi ấm ức của Hari Won khiến cho tất cả các chị em rất bất ngờ nhưng cũng không thể nhịn cười.

Diễm My 9X hối hận vì từng vô tâm, trách mẹ may đồ lỗi thời Ảnh: Lê Nhân

Về Diễm My, khi nhắc về một kỷ niệm đáng nhớ nhất với người thương yêu, cô nghĩ ngay tới mẹ. Diễm My tâm sự rằng trước kia mẹ thường may đồ cho mình nhưng thời mới nổi tiếng, cô nhận được nhiều lời chê về phong cách ăn mặc. Nữ diễn viên Mỹ nhân kế vô tình trút hết lên mẹ, trách mẹ may đồ lỗi mốt làm mẹ rất buồn. Sau đó người đẹp sinh năm 1990 chọn cách mua sắm quần áo bên ngoài để phù hợp hơn với hình ảnh bản thân. Thời gian qua đi, mẹ càng ngày càng yếu không thể may đồ cho Diễm My nữa. Món quà cuối cùng mẹ Diễm My tặng cho con gái cưng là chiếc đầm màu xanh do bà chọn mua. Diễm My rất hối hận vì sự vô tâm của mình. Giờ đây, cô thường mặc chiếc đầm xanh đó trong những dịp quan trọng để nhớ rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh, yêu thương mình.

Một trong những phần thú vị vui nhộn nhất tập 8 là màn thử thách đọ độ biểu cảm, thần thái giữa 4 chị em: NSND Lê Khanh , Diễm My 9X, Lan Ngọc và Hương Giang. Khi Hari Won, Thúy Ngân yêu cầu biểu cảm “công chúa”, Lan Ngọc lập tức “bật công tắc bánh bèo” khi tự nhận: “Em nè”, khiến các nữ nghệ sĩ bật cười sảng khoái. Chưa dừng lại ở đó, mọi người đặt ra thử thách “chị đại” Lê Khanh hãy thử một lần “cưa sừng làm nghé”, bắt chước điệu bộ của Lan Ngọc. Sau màn trình diễn, mặc dù Lê Khanh chưa thể “dẹo” như đàn em nhưng Hari Won nhân nhượng: “Vì thương chị nên em cho chị điểm đó!”.

Tới biểu cảm “Lần đầu gặp crush”, các nữ nghệ sĩ đã khiến khán giả có một phen cười ngất. Diễm My 9X và NSND Lê Khanh tỏ rõ sự ngượng ngùng, e thẹn. Trong khi đó, Lan Ngọc lại không ngại khoe sự quyến rũ, thu hút sự chú ý của crush. Còn Hương Giang lập tức “giơ móng vuốt” với hàm ý: “Anh phải là của em”.