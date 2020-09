Diễm My 9X từng uống thuốc ngủ cho qua ngày, định nghĩ quẩn vì bị 'tẩy chay'

Khác với những tập trước, tuần này Hội chị em trong chương trình Chị em chúng mình gây bất ngờ khi diện áo dài thướt tha, dịu dàng xuất hiện trong loạt teaser mới. Với chủ đề Áo dài, các nghệ sĩ mang đến nhiều kỷ niệm thú vị về thời học sinh, gắn liền với trang phục truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc, tập này còn có sự tham gia của khách mời là diễn viên Diễm My 9X. Tại đây, Diễm My đã thẳng thắn chia sẻ về sự cố đáng nhớ trong nghề. Cụ thể, khi đăng một bức ảnh lên mạng xã hội , Diễm My đã nhận về vô số lời chỉ trích, tẩy chay. Cụ thể vào khoảng cuối tháng 7.2019, Trương Thế Vinh yêu cầu một shop thời trang bồi thường 25 triệu đồng vì dùng hình ảnh của mình không xin phép, Diễm My đăng tải hình ảnh một cửa hàng chụp ảnh thẻ sử dụng ảnh cô làm biển hiệu quảng cáo kèm theo chia sẻ: “Chắc phải tính phí 100 triệu đồng quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ". Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đá xéo đồng nghiệp Trương Thế Vinh và lên tiếng chỉ trích, thậm chí là tẩy chay dự án phim Phượng Khấu mà cô tham gia. Cùng với đó, nữ diễn viên Gái già lắm chiêu còn khiến cư dân mạng tức giận vì phát ngôn từ quản lý khi có những từ ngữ nặng nề nhắm đến những người chỉ trích cô. Khoảng thời gian đó, nữ diễn viên vô tùng tổn thương đến độ… nghĩ quẩn.