Hari Won từng cản Trấn Thành làm đám cưới vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp

Nhà sản xuất Sao hỏa sao kim vừa hé lộ trailer tập tiếp theo với sự tham gia của dàn khách mời gồm Khả Ngân, Võ Hoàng Yến , S.T Sơn Thạch, Trương Thế Vinh. Trong chương trình, khi bàn luận về quan điểm: “Đàn ông muốn thành công đừng nên lấy vợ", các cô gái cho rằng ý kiến này sai. Lâm Vỹ Dạ khẳng định đàn ông thường sống bản năng nên phải lấy vợ để có trách nhiệm với gia đình, công việc. “Bằng chứng là chồng tôi, từ khi lấy vợ, có con thì mới được một giải thưởng. Trước đó, anh sống buông thả, không để tâm gì hết. Lấy vợ thì vợ rèn, uốn nắn mới thành công được", cô nói.

Hari Won cũng đồng tình với quan điểm mà đồng nghiệp đưa ra. Cô không ngại lấy cuộc hôn nhân của mình để làm minh chứng. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm kết hôn, Trấn Thành còn khá trẻ và khá thành công trong nghệ thuật . “Khi anh ấy định lấy tôi, tôi là người cản, bảo anh suy nghĩ lại vì nó liên quan đến sự nghiệp của anh. Lúc đó anh Thành khẳng định luôn là: “Anh lấy em thì sự nghiệp của anh sẽ tốt hơn”. Tại vì anh ấy tin về nhà tôi sẽ làm cho anh ấy vui. Và cuối cùng thì sao? Bây giờ lên YouTube toàn là clip của chồng tôi vào top trending”, Hari Won nói. Bàn luận về vấn đề này, S.T Sơn Thạch cho rằng con gái hay ghen, không cho phái mạnh gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Vì vậy, anh khẳng định: “Đàn ông không nên lấy vợ sớm. Phải tạo dựng cho mình một sự nghiệp ổn định trước đã. Sau đó, mình muốn đi đâu, làm gì, yêu ai cũng được. Khi đó mình có tiền rồi, bao nhiêu cô gái vây quanh mình".

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ sau khi kết hôn, sự nghiệp ông xã Hứa Minh Đạt thăng tiến hơn Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, khi bàn luận về quan điểm: “Đẹp trai quá mức cho phép là ế", Lâm Vỹ Dạ bày tỏ sự đồng tình. Bà xã Hứa Minh Đạt cho biết thêm thời điểm chưa có chồng, cô luôn tránh xa những chàng trai đẹp vì đào hoa. Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng “chặt chém": “Bà tưởng người ta để ý đến bà hả? Người ta đẹp trai người ta không tránh bà thì thôi chứ sao bà lại tránh người ta. Câu đó Hari Won nói tôi còn tin". Phản bác lại quan điểm của đồng nghiệp, Lâm Vỹ Dạ tự tin khẳng định: “Thời con gái tôi ngon dữ lắm. Tôi không đẹp nhưng tôi có duyên, trai khoái tôi dữ lắm” khiến các khách mời câm nín, không nói nên lời.

Lâm Vỹ Dạ bị Lê Dương Bảo Lâm "cà khịa" nhan sắc khi cho biết cô thường tránh né những người đàn ông đẹp trai Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, Lâm Vỹ Dạ cho biết lý do cô tránh xa những người đàn ông đẹp trai vì nghĩ họ không thật lòng với mình. Cô giải thích: “Bởi vì bản thân họ rất tự tin vào vẻ đẹp của họ. Mình không thể nào rảnh đi canh me hoài được. Không chỉ riêng tôi mà nhiều cô gái có cùng suy nghĩ đó, không đến gần nên kết luận chàng trai đó bị ế". Tiếp lời, Hari Won cho rằng khi yêu, phụ nữ có thể quen người điển trai nhưng khi lấy chồng, họ sẽ chọn những mẫu hình giống như Tiến Luật. Bà xã Trấn Thành giải thích: “Anh là mẫu hình người đàn ông lý tưởng, rất đàn ông và có gì đó rất ấm cúng, an toàn".