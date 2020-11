Hé lộ nguyên nhân cái chết của James Bond đầu tiên trên màn ảnh

Sean Connery trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Lyford Cay, Bahamas hôm 31.10 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. People đưa tin ngày 30.11 rằng nguyên nhân khiến huyền thoại điện ảnh người Scotland qua đời vừa được tiết lộ trong giấy chứng tử mà truyền thông tiếp cận được. Các tài liệu nói rằng ngôi sao đầu tiên thủ vai James Bond trên màn bạc ra đi trong khi ngủ vì suy tim, gây nên bởi bệnh viêm phổi cộng với tuổi già.

Được biết, gia đình đã hỏa táng Sean Connery tại một cơ sở tư nhân ở đảo Caribe. Tro cốt của nam nghệ sĩ gạo cội được giữ gìn cẩn thận cho đến khi tình hình dịch bệnh trở nên an toàn và sẽ được người thân mang rải theo tâm nguyện của cố diễn viên. “Chúng tôi sẽ đưa Sean trở lại Scotland - đó là mong muốn cuối cùng của ông ấy”, bà Micheline Roquebrune - vợ của huyền thoại màn ảnh nói với Scottish Mail. “Ông ấy muốn tro cốt của mình được rải ở Bahamas và cả ở quê hương ông ấy”, góa phụ này nói thêm.

Sự ra đi của ngôi sao 90 tuổi là một mất mát lớn của làng điện ảnh trong năm 2020 ẢNH: REUTERS

Bà cũng cho biết gia đình muốn hoàn thành tâm nguyện của Sean Connery nhưng chưa thể thực hiện khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến quá trình đi lại bị hạn chế. Bạn đời của sao phim Goldfinger cũng bộc bạch: “Bất cứ khi nào có thể và tình hình an toàn để đi lại, gia đình sẽ trở lại Scotland cùng ông ấy. Ngoài ra, chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm người đã khuất tại quê nhà Scotland, đó là nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể tiết lộ chính xác thời điểm diễn ra”.

Các con trai của huyền thoại quá cố là Jason và Stephane trước đó từng xác nhận với truyền thông rằng nam diễn viên kỳ cựu đã ra đi một cách thanh thản, trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Jason cũng nói với BBC rằng cha anh đã không khỏe suốt một thời gian và bày tỏ: “Đây thực sự là tin buồn cho những ai biết, yêu mến bố tôi đồng thời là một nỗi mất mát lớn cho người hâm mộ khắp thế giới , những người đã được hưởng món quà tuyệt vời từ ông với tư cách là một diễn viên”.

Sean Connery và người bạn đời gắn bó suốt 45 năm qua ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sean Connery sinh năm 1930, là diễn viên, nhà sản xuất tài danh người Scotland. Huyền thoại diễn xuất chạm ngõ điện ảnh từ thập niên 1950 và từng bước ghi dấu ấn trong lòng công chúng với hàng loạt tác phẩm chất lượng. Đặc biệt, cố tài tử được biết đến là người đầu tiên thể hiện hình tượng James Bond (007) trên màn ảnh với các phần phim: Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) và Never Say Never Again (1983). Ngoài vai diễn James Bond gắn liền với tên tuổi, Sean Connery còn sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ đồng thời đem về 1 giải Oscar, 2 giải BAFTA và 3 giải Quả cầu vàng. Ông từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi có cuộc hôn nhân thứ hai với nữ họa sĩ Micheline Roquebrune, họ đã chung sống từ năm 1975 cho đến khi huyền thoại diễn xuất qua đời.