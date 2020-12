Hé lộ những mánh khóe ngoại tình tinh vi của nam chính 'Lừa em, cưng tiêu rồi'

Ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ tối 2.12, Cheat On Me, If You Can (tựa Việt: Lừa em cưng tiêu rồi) nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả khi giới thiệu câu chuyện về cặp vợ chồng thú vị: Yeo Joo ( Jo Yeo Jeong thủ vai) và Woo Sung (Go Joon thủ vai). Nếu người vợ được biết đến là một cây viết trinh thám luôn bị ám ảnh bởi chuyện giết chóc, ngoại tình thì ông chồng hành nghề luật sư lại gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong độ, cực dẻo miệng và được mệnh danh là “ông chồng quốc dân”. Trong suốt 60 phút thời lượng tập đầu, phim khiến hội chị em đi từ bất ngờ này sang đến ngạc nhiên khác bởi những pha “lật kèo” xoay quanh kế hoạch vụng trộm của gã chồng tinh quái.