H'Hen Niê thừa nhận cô đơn khi hoạt động showbiz

Trên Instagram cá nhân, H'Hen Niê có dịp giao lưu với người hâm mộ. Chân dài sinh năm 1992 nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động nghệ thuật cũng như chuyện tình cảm. Cụ thể, khi được hỏi: “Chị ơi, đi theo con đường showbiz, chị có cảm thấy cô đơn không", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ: “Có em, rất chi là cô đơn. Nhưng cô đơn đó là cô đơn của hạnh phúc em ạ. Em sẽ được giúp cộng đồng, em sẽ sống với những lý tưởng tốt đẹp mà nếu có sai phạm, sẽ có người nhắc nhở em, giúp em hoàn thiện con người chưa được tốt đẹp của mình".

Đồng thời, H'Hen Niê cho hay: “Bản chất ta là không được hoàn hảo và luôn thay đổi và sửa sai thì làm hoa hậu có nhiều điều mình phải chỉnh đốn chính mình. Đôi khi làm mình căng thẳng nhưng chung quy lại tuyệt vời em ạ. Học cách yêu thương nhiều hơn, đồng cảm, gánh vác và trách nhiệm. Vị trí đó nó thật sự tuyệt vời. Ta có một thanh xuân nghiêm túc và chỉnh tề như thế". Mỹ nhân Ê Đê tiết lộ thêm trong giai đoạn dịch Covid-19 cuộc sống của cô cũng bị ảnh hưởng. Người đẹp nói: “Chỉ có ở nhà nè, các show diễn bữa có hẹn với mọi người sẽ catwalk lại hủy hết rồi nhé".

H'Hen Niê chia sẻ quan điểm về chuyện hôn nhân với người hâm mộ Ảnh: Chụp màn hình

H'Hen Niê cũng không ngại lên tiếng về chuyện tình cảm. Khi được hỏi có tin vào hôn nhân sớm hay không, mỹ nhân sinh năm 1992 chia sẻ: “Thật sự thời buổi này không nói được. Cá nhân H'Hen lại chưa trải qua. Giờ H'Hen thấy hôn nhân là một cái gì đó rất khó. Nhiều lúc suy nghĩ giá trị của hạnh phúc là gì? Cuộc sống hiện đại hóa, vật chất, tiền bạc chi phối nhiều quá. Một ngày hôm nay mà H'Hen nghe tin những người H'Hen biết và ngưỡng mộ về hạnh phúc của họ từng có thì có 4 cặp ly hôn. Quá là khó nói và rất buồn".

Khi một fan hỏi: “Mẫu đàn ông lý tưởng trong tương lai mà chị muốn lấy làm chồng sẽ có tiêu chuẩn như thế nào?”, H’Hen Niê chia sẻ: “Từ khi yêu anh này thì chị hi vọng chị và anh ấy sẽ đi thật xa. Từ đó chị không còn hình mẫu về chồng nữa mà là làm sao để cùng gây dựng kinh tế và gia đình về sau. Hi vọng mọi chuyện an lành và tốt đẹp". Top 5 Miss Universe 2020 cũng nhận được nhiều lời đề nghị tham gia nhiều gameshow thực tế. Tuy nhiên, cô giải thích: “Chị cũng được mời sương sương, nhưng có vài show chị thấy khó quá với độ nhạt nhẽo của chị thì chị chưa dám tham gia nhiều nè. Làm sao được mặn đây? Cũng ăn muối, nước mắm nè mà vẫn nhạt nhẽo quá".