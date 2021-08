H'Hen Niê tiết lộ điều tiếc nuối khi thi 'Hoa hậu Hoàn vũ 2018'

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiết lộ thời điểm sang Thái Lan “chinh chiến", cô “một thân một mình" lo mọi thứ ở một đất nước khác. Cô bộc bạch: “Lúc đó tôi mang trong mình tinh thần “được ăn cả ngã về không". Đấy là suy nghĩ lớn nhất của tôi. Tôi phải luôn là người liều lĩnh vì không còn gì để mất nữa”. Mỹ nhân Ê Đê cho rằng một trong những yếu tố quan trọng khi đi thi là phải biết quan sát. Bên cạnh đó, cô mong Kim Duyên hãy thoải mái trong giao tiếp và kết nối với các bạn cùng dự thi.

H'Hen Niê chia sẻ kinh nghiệm với hi vọng Kim Duyên sẽ tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế

H'Hen Niê nhắn nhủ: “Mình phải mang tinh thần đã quen với môi trường đó để không có rào cản. Nếu như đến ngày thứ hai mình mới bắt đầu hòa nhập thì sẽ bị trễ hơn so với các bạn khác. Khi vào cuộc thi, mình cứ tận hưởng thôi. Làm bất kỳ việc gì mình cũng cứ thoải mái chứ đừng tạo cho bản thân áp lực. Nhưng hãy nhớ khi đi đâu cũng phải thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp. Năng lượng đó càng ngày càng phải dâng cao”. H'Hen Niê nói thêm vì xem cuộc thi là cơ hội để thay đổi tương lai nên cô luôn cố gắng hết mình để nắm bắt và đạt được kết quả hơn cả mong muốn.

Nhìn lại hành trình của bản thân tại Miss Universe 2018, H'Hen Niê thừa nhận cô không tốt tiếng Anh và không có thời gian training kỹ lưỡng trước cuộc thi. Người đẹp chia sẻ: “Tôi may mắn nên đi làm việc liên tục, thành ra tôi không được training nhiều. Nhưng khi vào cuộc thi, tôi học hỏi những điều hay của các bạn thí sinh để mình trưởng thành hơn. Khi đi thi, sự tập trung phải cao để chúng ta học hỏi, quan sát. Đó là điều rất quan trọng". Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng nhắc nhở đàn em về việc giữ gìn sức khỏe trong quá trình "chinh chiến". Cô khuyên đàn em nên siết cân khi còn ở Việt Nam. Đến lúc sang nước ngoài, H'Hen Niê mong Kim Duyên giữ tinh thần thoải mái nhất có thể.

Người đẹp sinh năm 1992 bộc bạch thêm thời điểm trước khi thi quốc tế, cô được chuyên gia đào tạo hoa hậu ở Philippines dự đoán sẽ tiến sâu. Song đối với H'Hen Niê và cả ê-kíp, mọi người chỉ hi vọng cô vào Top 20. “Ở Việt Nam thời điểm tôi đi thi, mọi người không định hướng cho tôi về việc trả lời ứng xử và tôi cũng không để ý luôn. Tất cả ê-kíp và bản thân tôi đều nghĩ vào Top 20 là được rồi nên không nghĩ đến chuyện lên sân khấu trả lời ứng xử, cho nên tôi làm không tốt là đúng. Với tôi Top 5 đã là sự may mắn quá lớn và tôi thấy rất tuyệt vời. Đó là lý do tôi nói với Khánh Vân, Hoàng Thùy nên chuẩn bị tinh thần có thể chạm tới vương miện", cô bộc bạch.