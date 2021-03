Hoa hậu Diễm Hương: 'Tôi từng bồng bột, nông nổi'

Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tâm sự không người phụ nữ nào mong muốn chuyện ly hôn xảy ra trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi đối mặt với điều này, Diễm Hương thấy rằng không riêng gì phái đẹp mà cả người đàn ông cũng bị tổn thương, thất vọng. Song chân dài nói thêm: “Nhưng phụ nữ bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nếu không may gặp phải tình trạng này, điều chúng ta có thể làm tốt nhất là sống sót cho qua ngày mai và hãy trở nên xinh đẹp. Bản thân chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc".

Khi được hỏi về việc sẽ sống độc thân hay tiếp tục tìm kiếm tình yêu mới sau đổ vỡ, Diễm Hương cho rằng ở thời điểm hiện tại, mọi người có thể tự do hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Cô nêu quan điểm: “Nếu như chúng ta rơi vào tình trạng đó, chúng ta không tìm được tình yêu nào mà bản thân thấy hạnh phúc và không thấy an toàn khi ở bên đối phương nào đó, thì việc ở bên con là điều tuyệt vời nhất. Bởi đó là người thân cận, khó làm chúng ta tổn thương ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu may mắn ông trời cho chúng ta một tình yêu nữa, tại sao chúng ta không dũng cảm bước đến và giành lấy hạnh phúc đó".