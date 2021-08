Hoa hậu Giáng My từng có ý định bỏ vai khi đóng người tình của Quốc Trường

Hoa hậu Giáng My vừa đăng tải loạt hình ảnh tình cảm cùng Quốc Trường trong phim Trái tim sám hối từng lên sóng VTV9 vào năm 2012. Được biết trong dự án truyền hình dài 33 tập này, người đẹp vào vai Hoàng Mai, một nữ minh tinh vướng vào chuyện tình yêu với chàng diễn viên trẻ thua cô đến 10 tuổi là Lâm Huy (Quốc Trường). Bộ phim cũng tập trung khai thác những mảng tối phía sau ống kính máy quay, những mối tư thù, những mối quan hệ oan trái, sự đố kỵ ganh ghét…

Giáng My thừa nhận bản thân từng áp lực khi đóng cặp với Quốc Trường vì chênh lệch tuổi tác Ảnh: FBNV

Giáng My thừa nhận đối với cô, dự án truyền hình này “siêu khó". Hoa hậu đền Hùng lý giải: “Kịch bản cho khoảng cách giữa hai nhân vật chính cách nhau 10 tuổi, nhưng khoảng cách của Giáng My và Quốc trường ở ngoài đời là gần 20 tuổi. Khi nhìn thấy Quốc Trường lúc đó mới ngoài 20, My nói với đạo diễn Xuân Cường và hãng phim: Áp lực quá, anh cho em xin thôi, bạn ấy trẻ quá không biết diễn yêu đương làm sao”. Theo lời người đẹp, sở dĩ cô có sự lo lắng đó là vì từng đóng với bạn diễn trẻ hơn mình là Đăng Khôi trong phim Khi người ta yêu.

Theo lời kể của hoa hậu 7X, khi cô mang câu chuyện này chia sẻ thì được đạo diễn Xuân Cường trấn an. Ông cho rằng Quốc Trường tuy còn trẻ nhưng cách diễn rất chững chạc. Trải qua quá trình làm việc chung, Giáng My tâm sự: “Cũng may Quốc Trường trong phim này cao ráo và da ngăm nên cũng không đến nỗi khoảng cách quá giữa hai chị em. Trong phim trông đẹp hơn những ảnh hậu trường mà báo chí đăng vì ảnh do hậu trường phim chụp và cũng không chỉnh sửa gì. Đây cũng là một thử thách rất lớn đối với người diễn viên khi sánh đôi với bạn diễn kém gần 20 tuổi”.

Hình ảnh tình cảm của người đẹp 7X và đàn em Quốc Trường trong phim Ảnh: FBNV

Bài viết của Hoa hậu Giáng My nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ với hình ảnh của Quốc Trường cách đây gần 10 năm, đồng thời cho rằng dù chênh lệch tuổi tác song Hoa hậu đền Hùng vẫn ghi điểm bởi sự trẻ trung, xinh đẹp. Một tài khoản bình luận: “Công nhận chị trẻ đẹp lắm luôn, không ai nhận ra chênh nhau tận 20 tuổi. Thiệt là không tưởng. Giờ xem lại cảm xúc tuyệt quá chị nhỉ". MC Thanh Mai bày tỏ: “Nể chị quá, chênh 20 mà như đồng trang lứa. Chị quá trẻ đẹp".

Đồng thời ở phần bình luận, Giáng My chia sẻ thêm cô và Quốc Trường cách nhau gần 20 tuổi nhưng nhờ nam diễn viên cao và ngăm đen nên nhìn không quá chênh lệch. Nói về đàn em ở hiện tại, cô chia sẻ: “Giờ bạn ấy thành đạt lắm, hồi đó là diễn viên trẻ đang lên". Cũng trong bài viết, khi được hỏi về những cảnh tình cảm trong phim, người đẹp 7X chia sẻ: “Hợp đồng em luôn ghi rõ không hôn hít, không hở hang. Em thì gia đình nói rõ một là không đóng, còn muốn đóng thì thỏa thuận rõ không có mấy cảnh đó".