Giáng My hé lộ hình ảnh đóng phim cùng mỹ nhân Hồng Kông Mạch Gia Kỳ

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong phim Bóng tối ngục tù. Được biết đây là dự án phim ghi hình ở Hồng Kông mà người đẹp có dịp tham gia. Ngoài Hoa hậu đền Hùng, phim còn có sự góp mặt của nhiều người đẹp nổi tiếng thời điểm đó như Mạch Gia Kỳ , Triệu Mẫn, Hồng Hân… Có thể thấy, cách đây 22 năm, Giáng My ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung không kém cạnh những bạn diễn nước ngoài.

Nhan sắc của Giáng My cách đây 22 năm khiến nhiều người không khỏi trầm trồ Ảnh: FBNV

Trong phim, Giáng My vào vai một cô gái Việt Nam đang du lịch với chồng thì bị kẻ xấu giấu ma túy vào hành lý xách tay. Sự việc khiến cô bị bắt và phải vào trại giam. Từ đây, cuộc sống của cô xoay quanh những chuỗi ngày ám ảnh với các thân phận khác nhau như người thì giết chồng, người thì vỡ nợ… Sống trong cảnh ngục tù, các cô gái dần thân thiết và bảo vệ lẫn nhau. Câu chuyện kết thúc nhân văn và trong nước mắt khi Giáng My là người vô tội duy nhất sắp đến ngày được minh oan nhưng lại vô ý đâm chết người. Sau đó, một cô gái đã đứng ra nhận thay để bảo vệ cô.

Giáng My cho biết vì quay cảnh trong nhà giam nên hầu như cô để mặt mộc ghi hình Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quá trình tham gia phim, người đẹp 7X cho biết quá trình tham gia dự án này cũng khác hoàn toàn so với bây giờ. Cô tiết lộ đi cùng mình là quản lý và một công an quản lý văn hóa (đi theo duyệt kịch bản từng phân đoạn đóng có sai lệch không). Thời điểm đó, Giáng My thừa nhận không có người làm tóc, trang điểm… đi theo và vì phim có 90% cảnh quay là trong trai giam nên cô gần như để mặt mộc. Người đẹp cho biết hình ảnh cô đăng tải là xin được từ người làm đạo cụ của đoàn.

“Người đóng vai chồng tôi là Âu Cẩm Đường, ngôi sao phim truyền hình rất nổi lúc đó. Hợp đồng của tôi là 5 phim quay liền (vì đó là cách làm phim của Hồng Kông về phần đầu tư quảng bá tên tuổi). Nhưng sau một phim này, tôi bay về không quay tiếp được vì cường độ quay là 24/24 và công việc của tôi lúc đó tại Việt Nam và Thái Lan cũng quá dày đặc", Hoa hậu Giáng My chia sẻ. Người đẹp nói thêm để tham gia phim, cô dành thời gian học tiếng Trung giao tiếp, mặc dù sẽ có người phiên dịch. Cô nói: “Nội dung kịch bản mà diễn viên nắm được rồi thì những câu thoại trong phim không quá khó".

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Hoa hậu Giáng My còn tích cực tham gia nhiều dự án phim và ghi điểm bởi khả năng diễn xuất tốt. Trong ảnh, Mạch Gia Kỳ ở ngoài cùng bên phải Ảnh: FBNV

Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Giáng My cách đây 22 năm, khi cô đứng cạnh các mỹ nhân Hồng Kông. Một tài khoản bình luận: “Phải công nhận hồi đó chị My được mời sang đóng phim là khẳng định được tài năng và nhan sắc luôn ấy". “Muốn tìm xem phim này quá mà không biết ở đâu My ơi. Đây chắc là kỷ niệm đẹp My nhỉ", tài khoản khác chia sẻ. Một cư dân mạng bình luận: “Mấy chục năm qua đi mà nhan sắc của chị vẫn không thay đổi".