Hoa hậu Giáng My diện bikini khoe dáng ở tuổi U50

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My đăng tải loạt hình ảnh gợi cảm ở tuổi 49. Người đẹp sinh năm 1971 tự tin diện thiết kế bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng thon gọn trước biển. Hoa hậu đền Hùng 1992 chọn kiểu tóc búi cao kết hợp cùng kính mát thời trang giúp hình ảnh của mình trở nên ấn tượng hơn. Giáng My viết trên trang cá nhân: “Đang thư giãn trước biển". Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 1.500 lượt thích và hàng trăm bình luận.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng gợi cảm, nhan sắc trẻ trung của Giáng My. Một tài khoản bình luận: “Cô hoa hậu này mới đăng quang hay sao ấy. Yêu quá chị ơi". Người xem khác bình luận: “Hơi bị ghen tị với nàng ấy. Nàng ấy đẹp không tì vết luôn". Một cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Cô Hoa hậu đền Hùng vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Và thời gian dường như đang lãng quên chị ấy". “Chị Giáng My đẹp quá, đúng là cô hoa hậu vượt thời gian”, một khán giả nhận xét. Ở tuổi 49, Giáng My vẫn ghi điểm bởi sự trẻ trung, xinh đẹp. Cô còn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “người đẹp không tuổi", thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng trong những chuyến du lịch trên trang cá nhân.

Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng năm 1992. Đến tận bây giờ, chưa có đơn vị nào đứng ra tiếp tục tổ chức cuộc thi này. Thời điểm đăng quang, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng lối ứng xử khéo léo, thông minh. Đó là lý do khiến chiến thắng của người đẹp sinh năm 1971 nhận được ủng hộ của khán giả sau khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của đấu trường sắc đẹp này. Sau cuộc thi, Giáng My từng bước dấn thân vào showbiz trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Cô từng tham gia nhiều dự án như Yêu nàng hoa hậu, Sài Gòn trong trái tim em… Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Giáng My sở hữu cuộc sống vương giả khiến nhiều người ngưỡng mộ.