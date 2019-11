Hoa hậu Giáng My chia sẻ bí quyết đẹp 'không tuổi'

Hoa hậu Giáng My từng có thời gian không hoạt động showbiz bởi chị tập trung kinh doanh . Nhưng rồi thời gian qua, chị cho biết vì còn “nặng nợ” sàn catwalk nên Giáng My đã quay trở lại. Chị được mời làm “nàng thơ” và trình diễn cho gần 10 show diễn. Mỗi lần xuất hiện, Giáng My luôn làm khán giả bất ngờ bởi vóc dáng, gương mặt trẻ… bất chấp so với tuổi tác và luôn biến hóa như “Tắc kè hoa”.

Hoa hậu Giáng My có gương mặt và vóc dáng trẻ trung so với tuổi tác ẢNH: NSCC

Bí quyết của người đẹp 'không tuổi'

Hỏi bí quyết để có được nhan sắc quá trẻ trung như hiện nay, Hoa hậu Đền Hùng 1992 chia sẻ: “Tôi ăn tất cả những gì mình thích và không quá khắt khe kiểu bó người trong các loại áo nịt không thở nổi. Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Sau này tôi sống thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là: đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ”.

Tập sống thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện là bí quyết trẻ lâu của Giáng My ẢNH: T.N

Nói về lý do vì sao gần đây trở lại sàn diễn thời trang, Giáng My bộc bạch: “Có lẽ là sự đồng điệu trong đam mê thời trang đã dẫn dắt chúng tôi đến với nhau. Mỗi người nghĩ về thời trang theo lăng kính khác nhau. Riêng tôi, một người sống với âm nhạc, nghệ thuật từ khi còn nằm trong nôi thì thời trang, âm nhạc hòa quyện đến độ không thể phân định đâu là ranh giới. Việc quay lại sàn catwalk có lẽ chỉ gói gọn trong một chữ “duyên”, sự rung động mãnh liệt của tôi dành cho thời trang đã chạm đến trái tim các nhà thiết kế” (cười).

Giáng My luôn dành tình yêu lớn cho thời trang ẢNH: NSCC

Nhắc đến Giáng My quá nhiều người nhớ về thời của các mỹ nhân là “Nữ hoàng ảnh lịch” hơn 20 năm về trước như: Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Mai, Đàm Lưu Ly, La Kim Phụng, Y Phụng… Giáng My từng là thần tượng của lớp trẻ bởi làn da trắng không tì vết và đôi mắt biết nói. Những tưởng theo thời gian tình yêu thời trang sẽ vơi đi, nhưng với chị tình yêu ấy vẫn sâu đậm.

Giáng My kể: “Lúc nhỏ tôi đam mê thời trang qua những câu chuyện cổ tích, những quyển sách của bố. Mỗi câu chuyện mang đến cho tôi giấc mơ biến mình thành công chúa, nàng tiên hay một nữ đại sứ xinh đẹp. Thậm chí tôi muốn hóa thành nữ thám tử bí hiểm. Vì thế thời trang ngấm vào máu lúc nào không hay và tùy thuộc vào mỗi giai đoạn của đời sống mà thời trang, rồi gu thời trang cũng thay đổi. Tôi được gọi là 'Tắc kè hoa' trong cách biến tấu, thay đổi và làm mới mình không phải vì chạy theo trào lưu, mà là theo chính cảm xúc của bản thân”.

Giáng My thời là 'Nữ hoàng ảnh lịch' ẢNH: T.L