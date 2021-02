Hoa hậu Hương Giang khoe ảnh hạnh phúc đón năm mới bên bạn trai

Trên trang cá nhân, Matt Liu gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh bạn gái Hương Giang . Trong ảnh, cặp đôi diện áo dài đỏ, ghi điểm bởi những cử chỉ tình cảm dành cho nhau. Nam doanh nhân viết: “Năm đầu tiên đón Tết ở Việt Nam. Năm đầu tiên đón Tết cùng nhau. Chúc năm mới 2021 an lành, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe tới mọi người nhé”.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 78.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả khen ngợi độ đẹp đôi của cả hai, đồng thời mong chờ giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh sớm về chung một nhà với bạn trai sau thời gian gắn bó. Cùng thời điểm, Hương Giang đăng tải loạt ảnh tương tự kèm theo đó là dòng chia sẻ: “Tết đầu tiên ở Sài Gòn. Chúc mừng năm mới mọi người”.

Cặp đôi ngày càng khăng khít hơn sau khi bước ra từ chương trình Người ấy là ai Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, một tài khoản chia sẻ: “Yêu đôi này quá, năm mới bình an và hạnh phúc em nhé”. “Trời ơi dễ thương đẹp đôi quá đi. Chúc hai người mãi mãi bên nhau hạnh phúc trọn vẹn, sớm về chung một nhà thôi nào”, người xem khác nhắn nhủ. Một cư dân mạng cho hay: “Cưng quá luôn anh chị ơi. Chúc anh chị năm mới bình an, gặp nhiều may mắn. Giờ chỉ còn đợi một cái đám cưới nữa là trọn vẹn rồi”. “Chúc mừng năm mới anh chị nha. Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau như thế này nhé. Em rất ngưỡng mộ chuyện tình của anh chị”, một tài khoản nhắn nhủ.

Dưới bài viết, nhiều khán giả mong chờ Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 sẽ sớm kết hôn Ảnh: FBNV

Hương Giang và bạn trai hẹn hò từ chương trình Người ấy là ai được phát sóng hôm 7.8. Trong thời gian này, cặp đôi thường xuyên đi du lịch, ăn uống... cùng hội bạn thân. Trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn đồng hành với nhau đến thời điểm hiện tại. Trước đó, trong dịp sinh nhật, cô đăng tải bức ảnh chụp cùng doanh nhân người Singapore kèm theo đó là dòng chia sẻ: “Sinh nhật rơi vào ngày gần cuối của năm, thế nên mỗi năm đón sinh nhật cũng tiện nhìn lại một năm mình trải qua những gì. Năm nay là một năm đầy biến động và cả mất mát với tất cả chúng ta. Chẳng ai trong chúng ta biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nên mình biết ơn từng phút giây được ở bên cạnh những người yêu thương. Đó sẽ là điều ý nghĩa nhất với mình bây giờ và cả sau này”. Người đẹp cũng không ngại đưa bạn trai về ra mắt gia đình, khiến nhiều người mong chờ họ sớm kết hôn trong tương lai.