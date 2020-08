Hương Giang liên tục đăng tải status ẩn ý, fan lo lắng chuyện tình cảm với CEO

Phía dưới bài viết, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của Hương Giang cũng như đồng tình trước quan điểm mà cô đưa ra. Một tài khoản chia sẻ: “Chuẩn luôn Giang ơi, nói câu nào thấm câu đấy, thông minh mà lại tinh tế bảo sao Matt Liu không yêu cho được". “Chị xinh quá trời, hãy luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời nha chị", một cư dân mạng động viên. “Đẹp quá chị, nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Thấy chị càng ngày càng gầy càng xót", một fan nhắn nhủ.

Tuy nhiên, việc cô tiếp tục đăng tải dòng trạng thái "tâm trạng" khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, hoài nghi người đẹp đang ẩn ý về chuyện tình cảm của mình với Matt Liu. Một tài khoản bình luận: “Chị ơi cũng đừng tạo áp lực cho cuộc sống vì thứ đó mới làm mình tổn thương”. Người xem khác chia sẻ: “Sao đăng status này vậy chị, em thấy anh chị vẫn hạnh phúc mà". Tuy nhiên sau đó, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra bạn trai Hương Giang vẫn thả tim hình ảnh của cô. Điều này khiến người hâm mộ an tâm hơn về mối quan hệ của cả hai. Một cư dân mạng hào hứng: “Chỉ cần thấy anh Matt vẫn like ảnh chị là mình thấy vui và an tâm lắm”. Người xem khác chia sẻ: “Anh Matt tương tác vậy mà cũng có tin chia tay. Anh thả tim rồi nha, đừng lo lắng gì cả. Chỉ muốn chị Giang và anh Matt luôn thể hiện tình cảm của mình trước mọi người”.