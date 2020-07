Hoa hậu Huỳnh Vy xây cầu, trao học bổng tại quê nhà Đồng Tháp

Nhân dịp này, Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 đã trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các học sinh của Trường tiểu học Hội An Đông (50 suất) và Trường THCS Hội An Đông (50 suất). Cô chia sẻ: “Bản thân em có chút tấm lòng của chính mình và các mạnh thường quân, mong muốn được hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn , chỉ mong sao các em tiếp tục có cơ hội đến trường, được học hành đến nơi đến chốn. Đây cũng chính là tấm lòng nho nhỏ mà Huỳnh Vy muốn chia sẻ với nhà trường, với cô thầy".

Huỳnh Vy cũng gửi lời chúc đến các em học sinh, mong các em cố gắng học thật giỏi, nghe lời cô thầy, ba mẹ, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Với các bạn nhận học bổng, hoa hậu cũng gửi gắm sự yêu thương, bày tỏ hi vọng các em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng vượt qua những khó khăn trước mắt và quyết tâm đạt thành tích học tập thật tốt.

Trước đó, Huỳnh Vy cũng đã tham dự lễ khánh thành cầu Tư Để (tỉnh Đồng Tháp). Cây cầu được xây dựng với số tiền 150 triệu đồng, do người đẹp cùng một số mạnh thường quân đóng góp, được bê tông kiên cố. Huỳnh Vy chia sẻ dù hiện nay đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM, nhưng cô đã từng có khoảng thời gian trưởng thành ở Lấp Vò nên hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con quê hương mình. Trong đó, việc thiếu những cây cầu kiên cố, hằng năm mỗi mùa mưa lũ, đường đi của người dân đầy hiểm nguy… luôn là trăn trở của Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018

Đây cũng là lần thứ 3 Huỳnh Vy chung sức kêu gọi quyên góp và tham gia hỗ trợ xây cầu tại địa phương. “Tôi biết rằng công sức mình đã bỏ ra không đáng là bao so với nhiều, nhiều lắm những khó khăn, thiếu thốn mà bà con ở quê hương mình đang phải trải qua mỗi ngày. Nhưng tôi hi vọng, những nhịp cầu được xây lên cũng chính là mọi yêu thương, tình cảm của Huỳnh Vy cùng các mạnh thường quân, hi vọng có thể phần nào chia sẻ và làm nhẹ bớt những nhọc nhằn của bà con”, Hoa hậu Huỳnh Vy phát biểu tại buổi lễ khánh thành cây cầu.