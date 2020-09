Hoa hậu Khánh Vân nóng bỏng khi xuất hiện trên tạp chí quốc tế

Mới đây, bộ ảnh Hoa hậu Khánh Vân hợp tác cùng một đơn vị sản xuất hình ảnh quốc tế hoạt động tại Pháp, được đăng trên tạp chí Vertiqlè số tháng 9.2020. Đây là sản phẩm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Zach Trần, với cảm hứng từ chủ đề More than just a curve - không chỉ là số đo hình thể nóng bỏng của người phụ nữ mà còn là sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ, chiều sâu trong con người. Chính điều đó tạo nên sự riêng biệt mang màu sắc Hoa hậu Khánh Vân.