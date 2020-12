Hoa hậu Ngọc Diễm hóa thân thành Cẩm Ly phiên bản 'lầy lội'

Trong tập 4 chương trình Vietnam Why Not - Đi Việt Nam đi , Hoa hậu Ngọc Diễm cùng 2 thành viên còn lại trong đội của mình đã có sự bứt phá về phong độ thi đấu khiến các đối thủ còn lại phải dè chừng. Tuy chưa gặp nhiều may mắn ở 2 phần thử thách khởi động đầu tiên nhưng càng về những chặng cuối, các cô gái xinh đẹp và đầy tài năng của đội Quai thao đã lấy lại khí thế và đạt được thành tích ấn tượng.