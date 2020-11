Ngọc Diễm: Hoa hậu cũng là con người, sẽ có lúc bị 'trống não'

Chiều 27.11, buổi giao lưu và lên sóng chương trình Đi Việt Nam đi - Vietnam why not đã diễn ra tại TP.HCM quy tụ 9 hoa hậu, á hậu lập thành 3 đội gồm: Quai thao (Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Ngọc Châu, Tường Linh), Nón lá (Hoa hậu Khánh Vân Á hậu Mâu Thủy , Hương Ly), Khăn rằn (Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên).