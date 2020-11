Khánh Vân 'đối đầu' Võ Hoàng Yến, Ngọc Diễm trong show thực tế

Sau thời gian kín tiếng, chương trình truyền hình thực tế về du lịch ứng dụng công nghệ 4.0 Đi Việt Nam đi – Vietnam Why Not vừa hé lộ danh sách 9 người đẹp sẽ cùng tham gia, gồm: Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Khánh Vân , Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Vũ Hoàng My, Á hậu Mâu Thuỷ, Á hậu Kim Duyên, Hương Ly, Tường Linh. Được biết đây là dự án hưởng ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt được sự ủng hộ của Tổng cục du lịch Việt Nam.