Nhan sắc 'tiểu mỹ nhân' của con gái Hoa hậu Ngọc Diễm

Chiko được bố mẹ, ông bà yêu thương hết lòng. Mẹ thường xuyên đi công tác nên Chiko có cơ hội đi khắp nơi từ khi còn rất nhỏ. Trên trang cá nhân, Ngọc Diễm hành hẳn một album She travels around the world (Con bé đi khắp thế giới ) để lưu giữ hình ảnh của con. Chứng kiến Chiko lớn lên từng ngày, nhiều bạn bè của hoa hậu gốc Khánh Hòa đã để lại lời khen nhan sắc như "tiểu mỹ nhân", "hoa hậu nhí"... Theo dự định của gia đình , sau khi học xong tiểu học, Chiko sẽ sang Mỹ để tiếp tục chương trình học cấp hai.