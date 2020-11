Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ chuyện yêu xa

Võ Hoàng Yến phủ nhận cô không phải là “chị đại" trong gameshow này. Nói về chuyện bị đồng đội Hoàng My nhận xét là có tính “sát thương cao", nữ siêu mẫu chia sẻ: “Khi tham gia chương trình, tôi luôn làm việc theo nhóm và học hỏi ở Hoàng My rất nhiều. Thông thường, mọi người nhìn thấy cô ấy rất giống bà cụ non, nhưng qua chương trình tôi thấy cô ấy trẻ trung hơn. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Tôi đánh giá cô ấy thuộc dạng học thuật, luôn hướng mình vào những thứ chính chuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên, thông qua chương trình này, My nói với tôi cô ấy được trẻ ra, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau. My là một đạo diễn nên chỉ tôi về những góc quay, điều đó hỗ trợ cho việc vượt qua những thử thách của chương trình”.