Hoài Linh, Diễm My và loạt sao Việt tự hào thành tích học tập của con

Hai chị em Thùy My (ảnh phải) và Quế My. Gần đây, người đẹp sinh năm 1962 lại tiếp tục đón nhận tin vui khi con gái thứ hai của cô là Quế My đậu vào 4 trường đại học gồm University of Southern California, University of California Los Angeles, University of California Irvine, Loyola Marymount University. Theo đó, Quế My (sinh năm 2000), lựa chọn học ở University of Southern California vì đây là trường nổi tiếng ở Cali. Diễm My 6X cũng bày tỏ niềm tự hào về thành tích học tập của con gái: “Bố mẹ vô cùng hạnh phúc khi nghe tin con gái yêu cùng một lúc đậu vào 4 trường đại học tại Mỹ. Xin chúc mừng con Quế My”

Ảnh: NVCC