Hoàng tử Harry - Meghan Markle từng định 'phục kích' Nữ hoàng Anh

Cuốn tiểu sử Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (tạm dịch: Tìm lại tự do: Harry, Meghan và Tạo dựng một gia đình hoàng gia hiện đại) sắp ra mắt vào tháng 8 sẽ "vén màn" nhiều bí mật gây chấn động đằng sau mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle với Hoàng gia Anh.