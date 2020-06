Hoàng Yến Chibi: Vào Nam ở nhà thuê 4 triệu, sau 5 năm có nhà và xe

Không chỉ vậy, MV thời nay cũng thay đổi so với trước khi nhiều người bỏ ra 1 đến 2 tỉ thực hiện, thậm chí con số đó còn lên đến 5 hoặc 10 tỉ. Hoàng Yến Chibi chia sẻ ngày trước cô cũng đã từng ra khá nhiều MV, tuy nhiên các sản phẩm này đều không phải là hit. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tự nhận mình không phải người đi đầu trong việc bỏ tiền tỉ làm MV và khẳng định không cố tình khoe mẽ gì. Với giọng ca Cánh hoa tổn thương, đã là nghệ sĩ thì phải có sản phẩm âm nhạc. Vì vậy, cô làm MV là để khẳng định mình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nghiêm túc chứ không phải là người qua loa, vô tâm.

Về phần mình, Hoàng Yến Chibi cho biết cô không bao giờ chạy theo trào lưu mà chỉ làm theo sức của mình. Bản thân nữ ca sĩ từng có thời chạy show chỉ được cát-sê 20 đến 30 ngàn đồng nên hiểu đồng tiền kiếm ra khổ thế nào. Do đó, cô nghĩ rằng nếu có tiền thì mới làm, còn không thì sẽ không làm. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng phản đối và khẳng định để làm được như Hoàng Yến Chibi thì sẽ rất khó vì nghệ thuật khiến cho con người ta say, bị mê mẩn nên dù làm thắng họ vẫn tiếp tục làm, nếu thua họ cũng làm để gỡ lại tiền bạc và danh dự. Ông bày tỏ quan điểm: “Làm MV cứ như đánh bạc, nghệ sĩ nào cũng chơi đến cùng, thắng cũng tiếc mà thua cũng tiếc”.

Cũng trong chương trình, Hoàng Yến Chibi tiết lộ MV mới đây nhất là Cánh hoa tổn thương, cô đã bỏ ra hơn 1 tỉ đồng thực hiện. Để có được tiền làm MV này, giọng ca sinh năm 1995 đã phải trải qua thời kỳ gian khó khi vào TP.HCM lập nghiệp, ở nhà thuê 4 triệu đồng, sau đó cật lực chạy show. Đến nay, sau 5 năm, cô đã mua được nhà và xe, không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì có mẹ giữ tiền hộ nên luôn biết chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, với MV này thì cô quyết tâm phải làm thật chỉn chu dù tốn kém, có phải bán nhà hay xe đi chăng nữa. Cô nói: “Ngày xưa ba mẹ em xây nhà phải vay tiền, em thương ba mẹ vất vả. Nay tự mình ở trong căn nhà do mình làm nên ở tuổi 25, em thấy tự hào lắm. Vì thế, với MV này em quyết định mình phải làm thật chỉn chu dù mất thời gian, công sức. Em quyết tâm lần này có phải bỏ mấy tỉ cũng được, phải bán nhà xe cũng được. Rất may là MV sau khi làm xong rất nhiều khán giả và các anh chị trong giới khen ngợi MV đẹp như một bộ phim điện ảnh . Với em như vậy là hạnh phúc”.