‘Hot boy’ đối đầu Cha Eun Woo trong bom tấn ‘True Beauty’ là ai?

Nam diễn viên Hwang In Yeob dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn được đạo diễn True beauty “chọn mặt gửi vàng” vào vai Seo Joon - tình địch của Cha Eun Woo . Trước đây, anh từng gây ấn tượng mạnh nhờ vai trai hư trong phim Trở lại tuổi 18. Vai diễn Seo Joon trong True beauty được xem như một cơ hội lớn có thể làm bệ phóng cho tên tuổi của chàng diễn viên này ngày một thăng hạng.

Ban đầu, thông tin Hwang In Yeob vào vai người mẫu tuổi teen Han Seo Joon của True Beauty làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều giữa cộng đồng người hâm mộ. Bởi lẽ, vị trí này vốn có nhiều ứng cử viên sáng giá hơn cả về tên tuổi lẫn kinh nghiệm như nam diễn viên Kwon Hyun Bin . Việc phải vào vai đối đầu với “nam thần” nhóm Astro Cha Eun Woo cũng là một thử thách cho nam diễn viên mới nổi. Tuy nhiên, sau khi tạo hình nhân vật được công bố, các “fan” của bộ phim đã có thể yên tâm hơn khi chứng kiến Hwang In Yeob không khác gì nhân vật Han Seo Joon cá tính, “trong nóng ngoài lạnh” bước ra từ truyện tranh. Hơn hết, màn trình diễn thuyết phục của Hwang In Yeob trong phim Trở lại tuổi 18 đã giúp anh phần nào xua tan áp lực dư luận.

Vì là tên tuổi mới nên Hwang In Yeob từng gây tranh cãi khi được nhận vai nam thứ trong True beauty ẢNH: ĐPCC

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017 ở vai trò người mẫu, mãi đến năm 2018, Hwang In Yeob mới chính thức theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp dưới sự quản lí của YG KPlus - một công ty con của YG Entertainment. Hiện nay, nam diễn viên đã chuyển sang công ty quản lý KeyEast, cũng là nơi quản lý của Kim Soo Hyun, Son Dam Bi, Son Hyun Joo, Woo Do Hwan, Jung Ryeo Won, Han Bo Reum… Sở hữu chiều cao 1m85 cùng gương mặt góc cạnh, đúng gu của phái nữ, Hwang In Yeob thường xuyên được nhắm vào các vai có tính cách lạnh lùng, cao ngạo.

Nam diễn viên sở hữu nét đẹp, thần thái không khác gì nhân vật Seo Joon bước ra từ trang sách ẢNH: ĐPCC

Vào nghề muộn hơn các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa nên chàng diễn viên sinh năm 1991 đã tích cực tham gia nhiều dự án truyền hình và phim chiếu mạng trong hai năm trở lại đây. Những vai diễn nổi bật nhất của anh có thể kể đến: Park Dan Ho trong Chuyện chàng Nokdu (The Tale of Nokdu) và gần đây nhất là vai Goo Ja Sung trong Trở lại tuổi 18 (18 Again).

Sau khi hai tập đầu tiên của True Beauty lên sóng, bộ phim nhận được khá nhiều nhận xét trái chiều. Một bộ phận khán giả thì chê phim quá trẻ con, người thì khen phim hợp thị hiếu. Tuy nhiên diễn xuất của Hwang In Yeob là điểm sáng không thể chối cãi. Nhiều khán giả dự đoán Hwang In Yeob có nhiều cơ hội tiến xa trong ngành công nghiệp điện ảnh , không chỉ dừng lại ở mảng phim truyền hình.

Hwang In Yeob có lượng fan nhất định từ khi đóng Trở lại tuổi 18 nhờ ngoại hình điển trai, lối diễn xuất chân thật, mộc mạc ẢNH: ĐPCC Tam giác tình yêu của ba nhân vật chính trong True beauty là một trong những yếu tố hấp dẫn lôi cuốn khán giả ẢNH: ĐPCC

Vẻ đẹp đích thực là câu chuyện về Im Joo Kyung (Moon Ga Young đóng), một nữ sinh có ngoại hình tầm thường. Tuy nhiên, từ khi khám phá ra khả năng trang điểm thiên phú, cô đã lột xác thành “hot girl” nổi tiếng khắp mạng xã hội . Nhưng vẻ đẹp nhờ son phấn cũng khiến nữ sinh này đối mặt với vô vàn rắc rối quanh chuyện che giấu khuôn mặt thật. Bên cạnh bí mật của Im Joo Kyung, tác phẩm còn xoay quanh chuyện tình tay ba giữa nữ chính với Lee Suho (Cha Eun Woo) - nam sinh gương mẫu thừa hưởng vẻ đẹp trai của người bố nổi tiếng và Han Seo Joon ( Hwang In Yeob) - một anh chàng cá tính sở hữu ngoại hình “cực phẩm”.