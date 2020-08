Truyện tranh “mượn” hình ảnh sao Hàn được chuyển thể thành phim

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc như trang Soompi, Hankookilbo, SE Daily ngày 12.8 dẫn công bố của Đài tvN và nhà sản xuất BonFactory về dàn diễn viên chính góp mặt trong webtoon (truyện tranh mạng) True Beauty, bao gồm Moon Ga Young, Cha Eun Woo (nhóm nhạc Astro) và Hwang In Yeop. Trong đó, nữ diễn viên Moon Ga Young vào vai nhân vậy nữ chính Im Joo Kyung, còn Cha Eun Woo đóng vai nam chính Lee Su Ho.

Nhà sản xuất của True Beauty chia sẻ: “Chúng tôi xác nhận Moon Ga Young, Cha Eun Woo và Hwang In Yeop sẽ tham gia phim. Cả ba diễn viên đều có nhiều nét tương đồng với nguyên mẫu truyện tranh. Hy vọng họ sẽ mang lại hình ảnh tươi sáng và mới mẻ cho nhóm nhân vật trên màn ảnh”.

Lộ diện tình địch của Cha Eun Woo trong True Beauty

True Beauty là dự án phim truyền hình dựa trên nội dung bộ webtoon hài lãng mạn cùng tên của tác giả Yaongji (tên thật là Kim Na Young). Bộ truyện đăng tải đầu tiên vào tháng 4.2018, thu hút nhiều độc giả nữ độ tuổi 10 - 20. Cốt truyện xoay quanh Im Joo Kyung, một thiếu nữ tự ti về ngoại hình, nổi tiếng trong trường nhờ kỹ thuật trang điểm điệu nghệ. Lần đầu tiên, nữ chính Im Joo Kyung gặp Lee Su Ho - cậu bạn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tuyệt đỉnh - tại một cửa hàng cho thuê sách và nữ chính đang để mặt mộc. Cả hai đều có bí mật, vết thương tâm lý và dần trở nên thân thiết.

Theo trang Soompi, Cha Eun Woo được cho là nguyên mẫu để tác giả Yaongji sáng tạo ra nhân vật Lee Su Ho. Tính luôn cả True Beauty thì đây là vai chính thứ 3 của Cha Eun Woo sau hai tác phẩm khá thành công trước đó là My ID is Gangnam Beauty (2018) và Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019). Về phần Moon Ga Young, nữ diễn viên được biết đến qua diễn xuất trong Exo Next Door (2015), Heartstrings (2015), Find Me in Your Memory (2020)...

Hwang In Yeop đảm nhận vai nam phụ Han Seo Joon Ảnh: tvN

Tân binh Hwang In Yeop đảm nhận vai nam phụ Han Seo Joon, vốn là nhân vật đẹp trai không thua kém nhân vật Lee Su Ho. Bề ngoài, Han Seo Joon là một chàng trai cơ bắp song lại là người rất dịu dàng. Han Seo Jun có tình cảm với Im Joo Kyung và sẽ gây không ít khó dễ cho nam chính Lee Su Ho. Hwang In Yeop sinh năm 1991, xuất thân là người mẫu thời trang và nhận được sự quan tâm của khán giả sau vai phụ trong The Tale of Nokdu (2019). Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tỏ ra thất vọng, cho rằng Hwang In Yeop không giống với hình tượng Han Seo Joon của webtoon True Beauty. Vai diễn này được cho là sẽ phù hợp với diễn viên, ca sĩ Kwon Hyun Bin hơn.

'True Beauty' từng bị chỉ trích vì 'mượn' hình ảnh sao Hàn