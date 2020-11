'Hot girl' đình đám một thời Ngọc Thảo: Tôi trẻ lâu vì không ganh đua

Được khán giả biết đến đầu tiên với vai trò hot girl và người mẫu ảnh , Ngọc Thảo luôn thể hiện bản thân là cô gái có năng lượng dồi dào, cháy bỏng đam mê nghệ thuật . Sở hữu đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, Ngọc Thảo một thời từng là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo dành cho tuổi teen. Sau nhiều năm định hướng bản thân với con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Ngọc Thảo mới đây đã có vai chính trong bộ phim truyền hình Việt hoá từ Hàn Quốc - Vua bánh mì bản Việt.

Ngọc Thảo có nguồn thu nhập ổn định nhờ công việc kinh doanh và quảng cáo cho các nhãn hàng Ảnh: NVCC

Chính thức bước sang tuổi 30, Ngọc Thảo xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vẫn trẻ trung, rạng rỡ như ngày nào. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết dù đã ở tuổi 30 và hoạt động trong showbiz 10 năm nhưng cô vẫn giữ được cuộc sống bình yên, không ganh đua với ai. Con đường hoạt động nghệ thuật có phần trầm lắng đôi khi khiến cô bị đánh giá là an phận. Tuy nhiên theo Ngọc Thảo, ngoài nghệ thuật, cô còn song song quản lý công việc kinh doanh riêng rất thuận lợi. Vì quá bận rộn với công việc nên không còn trống thời gian cho những suy nghĩ tới những thị phi, tị nạnh so đo xung quanh mình. Đó cũng là bí quyết để nữ diễn viên trẻ lâu, luôn nhí nhảnh và yêu đời như cô gái đôi mươi.

Nữ diễn viên luôn muốn thử sức với nhiều vai diễn mới, phá bỏ hình ảnh “bỡn cợt” của cô trong các bộ phim hài từng tham gia trước đây Ảnh: NVCC

“Tôi thấy mình sống thoải mái, ổn định, sổ đỏ hơn 1 là ổn rồi. Bây giờ do dịch chứ bình thường mua đi - bán lại nhà đất cũng lời mấy trăm triệu, đủ sống trong thời gian khá dài. Tôi cũng không mua nhiều đồ hiệu quá, vì mình sống cũng bình thường, còn sống độc thân nữa nên giờ khá ổn định, thoải mái. Còn tiền quảng cáo, tiền từ mạng xã hội khá nhiều, đủ để mình tiêu dùng và lo cho gia đình”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô bật mí thêm do sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi nên có thể thoải mái hơn trong sự nghiệp nghệ thuật. Bên cạnh đó, Ngọc Thảo còn thừa nhận muốn theo đuổi phong cách “sang chảnh” của hai nữ diễn viên đình đám Hàn Quốc là Seo Ye Ji và Son Ye Jin.

Ngọc Thảo muốn theo đuổi hình tượng sang chảnh như diễn viên Seo Ye Ji và Son Ye Jin Ảnh: NVCC

Hài lòng với công việc kinh doanh nhưng Ngọc Thảo vẫn luôn tìm cơ hội để được sống và cống hiến cho đam mê nghệ thuật. Vì vậy, khi nhận được lời mời cho những dự án chất lượng, nữ diễn viên sẽ không đắn đo và tập trung hết sức lực cho phim. Vai diễn Trà My trong phim Vua bánh mì là vai diễn mà cô vô cùng tâm đắc. Nữ diễn viên nhận định đây là vai diễn mang lại nhiều thử thách nên mọi bình luận của khán giả sau mỗi tập phim đều giúp cô nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Ngọc Thảo bộc bạch: “Nhân vật My mà mình đảm nhận thực chất khá giống bản thân ở ngoài đời, nhưng lại có những khoảng "so deep" hơn nên cũng tính là một thử thách khá lớn.

Ngọc Thảo cùng dàn diễn viên của phim Vua bánh mì bản Việt Nam Ảnh: NVCC