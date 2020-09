Hứa Minh Đạt: Lâm Vỹ Dạ luôn 'sục sôi' mỗi khi chồng quay 'cảnh nóng' với diễn viên khác

Ngay khi xuất hiện tại chương trình, anh đã bị hội chị em đưa ra thử thách gọi điện xin Lâm Vỹ Dạ 20 triệu. Hứa Minh Đạt nghĩ ra lý do xin tiền mua quà cho các nữ nghệ sĩ như Hương Giang, Lan Ngọc, Hari Won, cũng là những người bạn thân của Lâm Vỹ Dạ. Tuy nhiên, vợ của anh lập tức phản ứng gay gắt trước đề nghị của chồng khiến các nghệ sĩ “toát mồ hôi”.

NSND Lê Khanh bày tỏ e ngại: “Em ơi, ngày đầu tiên Dạ nó cũng nói nhiều thế này hả?”. Hứa Minh Đạt tỏ vẻ mặt trầm ngâm: “Ngày xưa Dạ hiền lắm, vậy nên em mới tiến tới hôn nhân chứ”. Nghệ sĩ Lê Khanh hỏi tiếp: “Vậy em có ân hận không?”. Ông xã Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào: “Dạ không, bây giờ cũng không dám ân hận nữa rồi”, khiến cả trường quay bật cười thích thú.

Lan Ngọc, Hari Won nghe vậy liền an ủi: “Em nghĩ chị Dạ lên sân khấu diễn vậy thôi chứ ngoài đời chị Dạ thương anh lắm. Trước mặt anh là vậy thôi chứ đằng sau là khen anh nhiều lắm”. Hương Giang cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc: “Em thấy anh Đạt may mắn lắm. Trên đời này không ai thương con bằng mẹ. Anh bây giờ không chỉ có một người mẹ mà đến tận hai người mẹ. Anh thấy không, rất là may luôn”.