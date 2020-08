Thúy Diễm tiết lộ phản ứng của ông xã khi vào vai 'tiểu tam', nhiều cảnh nóng

- Diễn viên Thúy Diễm: Đây giống như một cái duyên vậy. Từ xưa giờ tôi chưa bao giờ phải trải qua casting mà thông thường đạo diễn sẽ nhắm vai và gọi trực tiếp mời luôn. Vì hiện tại tôi cũng có kha khá kinh nghiệm, có một số lượng phim bảo chứng cho khả năng diễn xuất của mình. Tôi cũng có lượng khán giả ở miền Nam. Nhưng khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh vào miền Nam casting, tôi nhận được cuộc gọi mời đến và trải qua nhiều vòng thử về diễn xuất, phong cách làm việc… Khi tôi nhận kịch bản, tôi rất mê vì hình dung đây là bộ phim rất lạ. Tôi chấp nhận hết mọi thứ để có thể nhận được vai diễn này.

* Bản thân Thúy Diễm thấy mình hi sinh như thế nào cho vai diễn này?

- Đây là bộ phim tôi hi sinh nhiều nhất từ trước đến nay về nhiều mặt. Trước đó, khi chưa có con, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện phải đi xa hay cực khổ như thế nào, vì tôi còn trẻ và còn tự do. Khi sinh em bé xong, tôi nghĩ mình sẽ không đi xa lâu như vậy. Nhưng lúc làm Cát đỏ, tôi lại vướng vào vấn đề mà bản thân bận tâm, lo lắng nhất. Tôi biết đi thì sẽ rất thích, nhận được một phim khá tâm huyết nhưng phải chấp nhận xa con. Lúc đó em bé mới hơn một tuổi, chưa đủ cứng cáp nên tôi rất lo. Việc đánh đổi một khoảng thời gian xa con lâu như vậy không hề dễ dàng với một người mẹ trẻ. Tôi còn phải bỏ hết tất cả công việc hiện tại, không được nhận show dù có hơn 4 dự án phim ngỏ lời. Tôi chỉ tập trung hoàn toàn cho vai diễn này, ở hẳn Bình Thuận luôn chứ không được về nhà. Bây giờ khi phim lên sóng, tôi cảm thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng. Không biết khán giả có yêu thích phim này không, nhưng riêng tôi khi xem lại những thước phim trên màn ảnh thì thấy rất đã, đẹp. Hiếm có phim nào đầu tư cảnh quay đẹp, nên thơ như vậy. Tôi được tạo hình, trở thành một con người hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây từng tham gia. Vì vậy, tôi cảm thấy rất thích dù đây không phải là vai có tạo hình đẹp, thậm chí còn là vai xấu nhất từ xưa đến giờ của tôi. Tôi đen đến mức nhìn không ra mình khi xem phim.