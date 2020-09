Hùng Thuận: Không nên kể chuyện xấu của vợ chồng cho ba mẹ

Trong video được đăng tải lên YouTube mới đây, Way - thành viên nhóm Crayon Pop đình đám một thời, chia sẻ hình ảnh nhà mới với fan. Người đẹp tiết lộ cô phải chuyển nơi ở gấp vì bị lộ địa chỉ với kẻ quấy rối mình.

13 năm kể từ khi Keeping Up with the Kardashians được trình làng, Kim Kardashian cùng các thành viên trong gia đình đều có những thay đổi ngoạn mục từ nhan sắc, địa vị, sự nghiệp đến đời sống tình cảm, thậm chí cả giới tính.