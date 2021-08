Huyền thoại võ thuật Nhật Bản từng đóng ‘Phong Vân’ qua đời ở tuổi 82

Nhà làm phim Ted Geoghegan gọi ngôi sao vừa qua đời là “Sonny Chiba vĩ đại”, huyền thoại võ thuật với gia tài điện ảnh đồ sộ, giá trị. Anh nhắn nhủ: “Hãy xem một trong những bộ phim của ông ấy vào ngày hôm nay”. Nam diễn viên, võ sư Lewis Tan ca ngợi cố nghệ sĩ: “Một huyền thoại hành động thực thụ. Những tác phẩm của ông sẽ mãi trường tồn và năng lượng của ông vẫn luôn là niềm cảm hứng”.

Sonny Chiba sinh năm 1939, ông dấn thân vào con đường võ thuật trong khi đang học tại Nippon Sport Science University vào năm 1957. Nghệ sĩ kỳ cựu từng theo học bậc thầy karate Masutatsu “Mas” Oyama, trải qua nhiều năm khổ luyện và sở hữu đai đen. Ông cũng thuần thục các môn võ: ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo…

Sonny Chiba bắt đầu sự nghiệp phim ảnh vào năm 1960 rồi trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu Nhật Bản suốt nhiều thập niên qua. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật , ngôi sao huyền thoại sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với hàng trăm tựa phim Nhật Bản và tham gia nhiều tác phẩm của điện ảnh Hoa ngữ, Hollywood. Nghệ sĩ kỳ cựu được biết đến qua các bộ phim: Karate Kiba, The Street Fighter, The Bullet Train, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Người trong giang hồ 6: Kẻ thắng làm vua, loạt phim Kill Bill, The Fast and the Furious: Tokyo Drift… Không chỉ gây ấn tượng với những pha võ thuật điêu luyện, đẹp mắt, ông còn giữ vai trò cố vấn võ thuật cho nhiều bộ phim.