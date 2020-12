Huỳnh Hiểu Minh hốc hác sau khi giảm 10kg

Theo Sina ngày 22.12, loạt ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc khiến khán giả xôn xao. Tài tử sinh năm 1977 xuất hiện với ngoại hình hốc hác, gầy gò. Trong ảnh, gương mặt của Huỳnh Hiểu Minh trở nên góc cạnh. Nhiều khán giả nhận xét so với khoảnh khắc nhận giải thưởng Kim Kê, Huỳnh Hiểu Minh đã thăng hạng nhan sắc nhờ việc cạo râu, trở nên trẻ hơn so với tuổi thật.

Theo Sina, tài tử 43 tuổi giảm cân nhằm phục vụ cho việc ghi hình bộ phim The Man with the Wig. Để chuẩn bị cho vai diễn, Huỳnh Hiểu Minh giảm được 10kg bằng cách lao vào tập luyện, ăn kiêng vất vả. Vì sức khỏe đi xuống nên anh không giảm thêm 5kg như kế hoạch đã đặt ra ban đầu. "Tôi đã áp dụng phương pháp nhịn ăn nhưng sút cân quá nhanh khiến cơ thể thiếu các chất cần thiết như đường và muối. Tôi trở nên rất yếu. Lịch trình ghi hình qua đêm khiến bệnh tình trở nặng và ảnh hưởng đến tim", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.