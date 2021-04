Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận sức khỏe xuống cấp vì giảm cân quá đà

Được biết, khi tham gia The Man with the Wig, Huỳnh Hiểu Minh đã được đạo diễn Đổng Việt yêu cầu giảm khoảng 15kg để phục vụ vai diễn trong phim. Tài tử 43 tuổi chọn cách nhịn ăn, chỉ uống nước và ăn chút táo để “cầm hơi” đồng thời lao vào tập luyện với mong muốn sớm hoàn thành mục tiêu. Quá trình ép cân khắc nghiệt khiến cơ thể của anh không kịp thích ứng, thiếu dưỡng chất trầm trọng, mỗi lần cân nặng tuột một chút, sức khỏe của sao nam này cũng giảm sút đôi phần. Cùng với đó, lịch trình quay phim xuyên đêm khiến tình trạng của ông xã AngelaBaby càng thêm nghiêm trọng.