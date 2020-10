Jared Leto trở lại đóng Joker trong 'Justice League'

Tờ The Hollywood Reporter đưa tin Jared Leto đã bất ngờ có mặt tại trường quay Justice League để quay các cảnh bổ sung cho loạt phim. Nam diễn viên có dịp trở lại với hình tượng ác nhân Joker sau The suicide squad được trình chiếu hồi năm 2016. The suicide squad nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là nhân vật Joker của Jared Leto. Phiên bản Joker do Jared Leto đảm nhận bị đánh giá là nhạt nhẽo, không có chiều sâu. Vì vậy, DC đã quyết định mạnh tay loại bỏ hẳn nhân vật này ở các phần phim nối tiếp như The suicide squad 2, Birds of prey.