Jennie (BlackPink) bị tố vi phạm lệnh giãn cách xã hội

Không để sự việc thêm ồn ào, Garden BCJ - vườn ươm nơi Jennie chụp ảnh đã lên tiếng khẳng định nữ ca sĩ đến đây với mục đích làm việc - ghi hình cho video YouTube mới nên cô hoàn toàn không vi phạm quy định giãn cách xã hội. Được biết vào ngày 16.1, Jennie thành lập kênh YouTube của riêng mình và chỉ sau 6 giờ, kênh Jennierubyjane Official đạt được 1 triệu người đăng ký, khẳng định sức hút mạnh mẽ của cô. Dù chỉ mới đăng tải 3 video nhưng các sản phẩm vlog của giọng ca Solo đều có lượt xem "khủng", đặc biệt video đầu tiên có tiêu đề Hello world thu về 29 triệu lượt xem trong 3 tháng.

Ở thời điểm hiện tại Jennie được xem là một trong những thần tượng thế hệ 3 đắt giá nhất của giới giải trí Hàn Quốc. Cô được biết đến với tài năng rap thần sầu cùng vũ đạo đẹp mắt, mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một nhóm nhạc đắt giá nhất Kpop hiện nay với loạt hit khuynh đảo làng nhạc quốc tế như How You Like That, Kill This Love, Ice Cream...