Jennifer Lopez hạnh phúc rạng ngời khi bị bắt gặp bên Ben Affleck

Sáng 24.5, tạp chí People cùng nhiều trang tin tung loạt ảnh Jennifer Lopez và Ben Affleck đi nghỉ dưỡng tại Miami (Mỹ). Cặp đôi trú ngụ tại biệt thự của nữ ca sĩ On the floor và trông rất hạnh phúc khi bên nhau. Qua những bức ảnh chụp được, có thể thấy Jennifer Lopez tươi cười không ngừng nghỉ trong khi nam tài tử Gone girl luôn kề cận bên cô. Chuyến nghỉ dưỡng này tiếp tục là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của hai ngôi sao ngày càng tiến triển và trở nên khăng khít.

Jennifer Lopez khoe nhan sắc trẻ trung với đầm maxi xanh nhạt tại nhà riêng ở Miami ẢNH: MEGA

Trước đó, Jennifer Lopez và Ben Affleck bị bắt gặp đang nắm tay tại sân bay, cùng nhau trở về Los Angeles sau chuyến du lịch tại khu trượt tuyết Yellowstone Club ở Montana (Mỹ). Chuyến du lịch của cặp “Bennifer” đến Montana diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Ben Affleck bị phát hiện ghé nhà riêng của nữ hoàng nhạc Latin ở Los Angeles hồi cuối tháng 4. Page Six cho biết nam diễn viên đến nhà tình cũ ba lần. Họ cũng cùng tham gia sự kiện VAX LIVE: The Concert to Reunite the World ngày 2.5. Nguồn tin thân cận cũng tiết lộ với People rằng: “Jennifer đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh Ben. Cô ấy hạnh phúc khi được ở gần nam diễn viên và thích khoảng thời gian tuyệt vời ấy. Họ có một mối quan hệ vững chắc. Tất cả diễn ra nhanh chóng và căng thẳng nhưng Jennifer thật sự rất vui”.

Jennifer Lopez tỏ vẻ rất hạnh phúc khi tái hợp tình cũ sau 17 năm ẢNH: PEOPLE Jennifer Lopez dành nhiều thời gian du lịch, nghỉ dưỡng sau khi hủy hôn với Alex Rodriguez ẢNH: BACKGRID

Thông tin cặp đôi “Bennifer” tái hợp sau 17 năm khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ do Jennifer Lopez chỉ vừa công bố hủy hôn với danh thủ bóng chày Alex Rodriguez chưa bao lâu. Ben Affleck và Jennifer Lopez từng là một trong những cặp đôi đình đám hồi năm 2002. Cuộc tình tưởng như sẽ đi đến cái kết đẹp khi cả hai tuyên bố sẽ đính hôn vào tháng 9.2003 nhưng lại bất ngờ tan vỡ vào đầu năm 2004. Kể từ đó, họ làm bạn và có hạnh phúc gia đình riêng.

"Bennifer" từng là cặp đôi vàng của Hollywood hồi những năm 2002, 2003 ẢNH: GETTY

Trong cuộc phỏng vấn với Instyle, Jennifer Lopez khẳng định cô và Ben Affleck “đường ai nấy đi” do truyền thông quá chú ý đến mối quan hệ giữa hai người. Ben Affleck cũng nói với Hollywood Reporter rằng sự đeo bám, tọc mạch quá đà của truyền thông đã khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Nam diễn viên luôn bị ám ảnh khi hẹn hò. Dù đi dạo, ra ngoài đổ rác... sao phim Argo đều bị chụp lại hình ảnh và đưa lên báo. Tuy nhiên, tái hợp sau khi cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân, Jennifer Lopez và Ben Affleck lại cảm thấy đồng điệu và thoải mái hơn. Nhiều ngôi sao như Matt Damon, Sharon Stone, Chris Rock... cũng bày tỏ sự thích thú và “đẩy thuyền” nhiệt tình cho cặp đôi.