Jessica Simpson từng muốn ở ẩn vì bị miệt thị ngoại hình

Ngày 14.4, Tina Simpson - mẹ của Jessica Simpson đã xuất hiện ở show Today và tâm sự về quãng thời gian gia đình bà gặp nhiều khó khăn khi ngôi sao sinh năm 1980 suy sụp tinh thần vì bị body shaming (miệt thị ngoại hình). Bà cho biết thời điểm Jessica Simpson bắt đầu được công chúng chú ý, thách thức lớn nhất đối với cô là cân nặng. "Cách nhiều người phán xét con gái tôi quả thực không thể tin nổi. Miệt thị cơ thể là điều mà không một cô gái hay chàng trai nào đáng phải trải qua. Body shaming có thể dẫn tới nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc đời nạn nhân. Jessica đã có thời gian nhốt mình trong phòng, không muốn bước chân ra ngoài đường, sống ẩn dật", Tina Simpson bộc bạch.

Trong cuốn hồi ký có tên Open Book, chủ nhân bản hit Irresistible đã trích một bài báo năm 2009, trong đó Jessica Simpson than thở về những lời nhận xét trang phục mà cô mặc trong một buổi hòa nhạc: "Hôm nay trái tim tôi tan vỡ vì mọi người nói rằng tôi béo. Tại sao những câu nói tàn nhẫn này lại nhắm đến tôi?".

Hồi tháng 5.2020 Jessica Simpson gây chú ý khi có phản ứng mạnh mẽ trước bài viết của Sally Singer thuộc tờ Vogue. Trong bài báo về lịch sử Met Gala có tiêu đề "Only at the Met: An Oral History of the World’s Most Glamorous Gala", Sally Singer đề cập đến giọng ca người Mỹ và vòng 1 khủng của cô: “Có một năm Jessica Simpson đã xuất hiện cùng với John Mayer. Cô ấy mặc trang phục Michael Kors và tôi có cảm giác rằng bộ ngực ấy sẽ rơi ra khi Jessica sải bước trên thảm đỏ".