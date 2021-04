K-ICM bị công kích khi ngừng hợp tác với APJ

Nhà sản xuất trẻ viết trên trang cá nhân: "Nhiều bạn thắc mắc về sự khác biệt trong cách đối đãi với những cựu thành viên ICM. Thậm chí có antifan còn mỉa mai và gán ghép hai trường hợp rời công ty: Jack và APJ. Do chuyện đã qua lâu mà vẫn bị đào xới nên mình phải lên tiếng để nói rõ. Việc ICM và APJ ngưng hợp tác đã được lên kế hoạch và thống nhất từ trước. Công ty có những ràng buộc với APJ về thời hạn hợp đồng, điều khoản và cả chế tài nếu chấm dứt trước thời hạn. Tuy nhiên xét về tình, APJ chỉ muốn được hoạt động tự do mà không bị ràng buộc vào khuôn khổ. Cậu ấy đề xuất nguyện vọng với công ty trên tinh thần thiện chí để tìm ra giải pháp cho đôi bên, cố gắng khắc phục hậu quả hết sức có thể và mong muốn gìn giữ mối quan hệ công việc thành những người đồng nghiệp, cộng sự, anh em trong nghề. Do đó, chẳng có lý do gì để công ty dùng pháp lý cứng nhắc với APJ cả. Việc APJ vẫn được cấp quyền hát những sản phẩm được sản xuất trong thời gian hoạt động là chuyện dễ hiểu, vì K-ICM không phải là ca sĩ để giành bài đi hát".