Kanye West gây sốc khi tuyên bố lý do giật mic Taylor Swift

Năm 2009, Taylor Swift đã vinh dự lên sân khấu nhận giải thưởng Best Female Video cho ca khúc You belong with me tại lễ trao giải MTV Video Music Awards. Trong lúc nữ ca sĩ trẻ đang bối rối vì hạnh phúc, Kanye West đột ngột bước lên sân khấu, giật mic từ tay "rắn chúa" và hùng hồn tuyên bố Beyoncé cùng MV Single ladies mới xứng đáng chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của những đồng nghiệp ở dưới. Taylor Swift ở tuổi 19 đã bị sốc trước hành động của đàn anh và đứng chết lặng một lúc lâu. Giọng ca Lover cho biết khoảnh khắc đó đã khiến cô mất ngủ suốt thời gian dài. Kể từ đó, Taylor Swift và Kanye West "không đội trời chung", thường xuyên đá xéo nhau trên các sân khấu, lễ trao giải cũng như trong âm nhạc.