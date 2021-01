Kate Winslet cảm thấy bị 'bắt nạt' sau thành công vang dội của ‘Titanic’

Ra mắt năm 1997, Titanic trở thành “bom tấn” khuấy đảo phòng vé quốc tế, đem về hơn 2,1 tỉ USD cho nhà sản xuất. Tác phẩm kinh điển chiếm giữ danh hiệu “bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại” suốt 12 năm trước khi bộ phim khác của James Cameron là Avatar ra rạp và soán ngôi. Với thành công ngoạn mục của bom tấn này, dễ dàng tưởng tượng được rằng Kate Winslet đã trở nên nổi tiếng ra sao vào thời điểm đó. Đóa hồng nước Anh bỗng chốc trở thành tên tuổi được khán giả khắp thế giới biết đến và ái mộ nồng nhiệt. Mỹ nhân sinh năm 1975 cũng nhanh chóng phủ sóng các mặt báo. Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá đỗi bất ngờ và lớn lao này khiến cô không thực sự có được niềm vui trọn vẹn.

Theo People hôm 15.1, trong một cuộc trò chuyện mới nhất, nữ diễn viên 46 tuổi thừa nhận cô đã lập tức chuyển sang chế độ bảo vệ bản thân sau vai diễn đột phá kể trên. Mỹ nhân đình đám này cảm thấy mình bị các phương tiện truyền thông của Anh bắt nạt một cách quá đáng. “Mọi thứ khác biệt hoàn toàn cứ như ngày với đêm vậy”, Kate Winslet nói về khoảng thời gian danh tiếng đến một cách bất ngờ với cô. Sao nữ này tiếp tục: “Tôi đã phải chịu rất nhiều sự săm soi cơ thể cũng như nhận không ít lời soi mói, chỉ trích. Quả thật thì các tờ báo của Anh chẳng mấy thân thiện, tử tế với tôi”. Sao phim The Holiday nhớ lại: “Nếu phải nói thật thì lúc ấy tôi thực sự cảm thấy mình bị bắt nạt. Tôi nhớ mình đã có suy nghĩ rằng điều này thật kinh khủng và hi vọng chúng sẽ mau chóng qua đi. Và tất nhiên mọi chuyện cũng đã trôi qua nhưng nó khiến tôi nhận ra rằng: nếu nổi tiếng là phải như vậy thì rất tiếc, tôi chưa sẵn sàng để nổi tiếng. Không, chắc chắn là tôi không muốn nổi tiếng như thế”.

Thời đóng Titanic, Kate Winslet là diễn viên trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề ẢNH: PARAMOUNT

Thời điểm Titanic ra mắt, Kate Winslet chỉ mới 22 tuổi, vẫn đang đọc sách về diễn xuất và chưa có nhiều kinh nghiệm. “Đó là lý do tôi cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng cho những vai diễn lớn ở Hollywood. Đây thực sự là trách nhiệm rất lớn, tôi không muốn mắc sai lầm, tôi không muốn phá hủy mọi thứ, tôi muốn theo đuổi một hành trình dài hơi”, ngôi sao giành giải Oscar thừa nhận. Sau cú sốc nổi tiếng ở tuổi ngoài đôi mươi, nữ diễn viên cho biết cô tìm kiếm những vai diễn nhỏ hơn để có thể hiểu nghề, hiểu bản thân hơn đồng thời có thể duy trì được cuộc sống riêng tư và giữ cho mình chút phẩm giá.

Theo lời kể của Kate Winslet, mọi chuyện bắt đầu dễ thở hơn vào năm 2000, khi cô sinh con đầu lòng. “Tất cả những áp lực bốc hơi đôi chút, việc bị săm soi, theo dõi không còn là vấn đề khiến tôi quá để tâm. Trọng tâm của tôi khi ấy là con gái nhỏ, đó là những gì quan trọng nhất với tôi”, mỹ nhân phim The Mountain Between Us bộc bạch.

Minh tinh 7X gặt hái được nhiều thành công sau tác phẩm kinh điển của đạo diễn James Cameron và trưởng thành, mạnh mẽ hơn khi đối mặt với góc khuất của sự nổi tiếng ẢNH: SHUTTERSTOCK