Katie Holmes diện đồ đôi, hôn đắm đuối tình trẻ giữa chốn đông người

Loạt ảnh được Daily Mail đăng tải hôm 8.9 cho thấy Katie Holmes và bạn trai mới Emilio Vitolo Jr đã có một buổi hẹn hò tràn ngập tiếng cười cùng những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn. Được biết, loạt khoảnh khắc này lọt vào tầm ngắm của cánh săn ảnh khi cặp đôi gặp gỡ nhau vào tối 6.9 vừa qua tại một nhà hàng ở Manhattan, New York (Mỹ). Trong những bức ảnh được ghi lại, vợ cũ Tom Cruise cùng bạn trai mới diện áo thun trắng đồng điệu, họ liên tục cười nói vui vẻ và dành cho nhau những ánh nhìn, cử chỉ âu yếm, thân mật. Khác với mối quan hệ kín tiếng với Jamie Foxx, nữ diễn viên 41 tuổi không tỏ ra dè dặt, thận trọng khi ở bên tình mới. Thậm chí, cô còn thoải mái ngồi lên đùi đầu bếp trẻ trong lúc họ say sưa bên nhau. Katie Holmes cùng bạn trai 33 tuổi cũng không ngần ngại “khóa môi” say đắm ngay tại bàn, xung quanh họ đầy người qua lại.