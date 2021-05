Katy Perry là hàng xóm thân thiết của Hoàng tử Harry và Meghan Markle

"Anh ấy gửi cho tôi bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông tóc dài đội mũ len, đeo chiếc máy ảnh lớn, nằm sau chiếc xe tải có dán kính đen đang cố gắng chụp lén gia đình họ trong khi một kẻ khác ngồi cạnh đó đánh lạc hướng. Như thế nào là bình thường? Điều đó có thể chấp nhận được không?", Harry kể với Dax Shepard.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hoàng tử Harry thẳng thắn nói rằng anh đang tận hưởng cuộc sống ở Los Angeles vì nơi này tự do hơn so với quê nhà Anh quốc. "Tôi cảm thấy rất khác khi sống ở đây. Tôi không cần phải che giấu danh tính của mình, có thể đi bộ quanh khu dân cư một cách thoải mái. Tôi cũng có thể chở Archie bằng xe đạp, điều mà trước đây tôi chưa có cơ hội để thực hiện", Harry tâm sự.

Hoàng tử Harry nhận lời xuất hiện trên podcast của Dax Shepard lần này nhằm quảng bá cho phim tài liệu The Me You Can't See do chính anh và Oprah Winfrey đồng sáng tạo, sản xuất, có sự tham gia của Lady Gaga , nữ diễn viên Glenn Close nói về vấn đề sức khỏe tâm thần, tình cảm. The Me You Can't See sẽ lên sóng dịch vụ phát trực tuyến Apple TV từ 21.5, theo Reuters.