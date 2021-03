Cuộc phỏng vấn chấn động của vợ chồng Hoàng tử Harry với Oprah Winfrey sắp lên phim

Variety ngày 24.3 đưa tin hãng phim Lifetime của Mỹ chuẩn bị ra mắt bộ phim Harry & Meghan: Escaping the Palace (tạm dịch Harry và Meghan: Cuộc trốn chạy khỏi cung điện). Đây là phần phim thứ ba trong loạt phim về vợ chồng Hoàng tử Harry do Lifetime sản xuất. Hai phần trước đó bao gồm: Harry & Meghan: A Royal Romance (2018) kể về hành trình yêu đương của cặp đôi, Harry & Meghan: Becoming Royal (2019) phác họa cuộc sống năm đầu tiên hai vợ chồng bước chân vào Hoàng gia Anh.