Khloe Kardashian xác nhận từng nhiễm Covid-19

Theo CNN, trong teaser mới nhất của chương trình Keeping up with the Kardashians được phát hành vào ngày 28.10, Khloe Kardashian cho biết rằng cô từng dương tính với chủng virus SARS-CoV-2 cách đây vài tháng. Với giọng khàn, người đẹp 36 tuổi tự ghi hình chính mình nằm trên giường bệnh.

"Tôi vừa phát hiện mình mắc Covid-19. Tôi đã ở trong phòng nhiều ngày rồi. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi nhưng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi", Khloe Kardashian nói. Ngôi sao truyền hình thực tế tiết lộ rằng cô bị nôn mửa, run rẩy, cơ thể chuyển từ nóng sang lạnh liên tục. Tệ hơn nữa, virus SARS-CoV-2 còn gây ra những cơn đau đầu khủng khiếp.

Khloe Kardashian trang điểm kỹ càng mừng sinh nhật 40 của Kim "siêu vòng ba" trên đảo Tahiti Ảnh: Twitter NV

"Tôi bị đau nửa đầu nhưng đây là những cơn đau kinh khủng nhất. Khi tôi ho, cổ họng và lồng ngực bỏng rát. Ngoài ra, cổ họng tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Để tôi nói cho các bạn biết, Covid-19 hoàn toàn có thật nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Chỉ cần cầu nguyện và biết lắng nghe, mọi thứ sẽ chóng qua", Khloe cho hay. Kim Kardashian vô cùng lo lắng khi biết em mình xuất hiện những triệu chứng của Covid-19. "Tôi cứ nghĩ rằng con bé như vậy vì nó đang cảm sốt thông thường nhưng trong lòng tôi rất sợ. Cả nhà tôi nóng lòng chờ đợi kết quả xét nghiệm", bà xã Kanye West nói. Bà Kris Jenner - mẹ của Kim và Khloe cũng liên tục gọi điện cho bác sĩ cầu xin sự giúp đỡ.

Ngôi sao truyền hình nằm trên giường bệnh Ảnh: cắt từ video

Được biết khi nhiễm bệnh, Khloe Kardashian phải cách ly ở nhà riêng tại Los Angeles, Mỹ cùng bạn trai Tristan Thompson và con gái True Thompson. Tuy nhiên, cô không nhắc đến tình trạng sức khỏe của họ trong video kể trên. Theo Daily Mail, Khloe Kardashian chưa bao giờ tiết lộ cho công chúng bệnh tình của mình trong suốt thời gian chữa trị. Cô luôn đăng tải các bài viết về làm đẹp cùng show truyền hình Keeping up with the Kardashians và tỏ ra lạc quan khiến khán giả bất ngờ khi hay tin Khloe Kardashian từng dương tính với Covid-19. Hiện tại, ngôi sao sinh năm 1984 đã khỏi bệnh.

Trên Twitter, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao khi đoạn teaser cho mùa mới của show Keeping Up with the Kardashians xác nhận Khloe Kardashian từng nhiễm SARS-CoV-2. "Không ai nhận thức được mức độ nghiêm trọng khi để cô ấy tham gia buổi tiệc sinh nhật trên hòn đảo tư nhân của Kim mà không sử dụng khẩu trang à?", "Cô ta không sợ lây nhiễm cho người khác sao?", "Thay vì trang điểm kỹ càng thì làm ơn hãy tuân thủ giãn cách xã hội !", "Không hiểu động cơ đằng sau của Kim khi tiết lộ điều này trong lúc bị chỉ trích vì tổ chức tiệc xa hoa"... là những bình luận của khán giả. Tuy nhiên vẫn có nhiều người bênh vực nhà Kardashian, chỉ ra rằng Khloe Kardashian đã làm xét nghiệm Covid-19 liên tục trong 2 tuần cho đến khi có kết quả âm tính. Ngoài ra, gia đình nhiều scandal này cũng sử dụng chuyên cơ riêng và chỉ tiếp xúc với bạn bè, người thân. Dù vậy, việc tổ chức tiệc sinh nhật với quy mô lớn và việc không khách mời nào mang khẩu trang cũng như tụ tập đông người khiến Kim Kardashian bị phản đối dữ dội.

Tháng 9.2020, Kim "siêu vòng ba" đăng tải bài viết mới trên tài khoản Instagram cá nhân cùng những lời chia sẻ dài về kế hoạch dừng phát sóng Keeping Up with the Kardashians - chương trình truyền hình thực tế đã làm nên tên tuổi của gia đình cô sau 14 năm và 20 mùa. Các tập phim sắp được phát sóng đã được ghi hình nhiều tháng trước, kể về cuộc sống của nhà Kardashian trong đại dịch Covid-19.