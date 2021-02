Không nối gót cha theo chính trị, con gái ông Obama làm gì?

Theo The Hollywood Reporter, Malia Obama đã gia nhập đội ngũ biên kịch của phim truyền hình Hive, được sản xuất bởi hãng phim Amazon. Loạt phim sẽ được “cầm trịch” bởi diễn viên kiêm nhà sản xuất Donald Glover. Anh từng được biết đến qua các vai diễn phụ trong phim The Martian, Spider-Man : Homecoming và người lồng tiếng cho Simba trong phim The Lion King. Donald Glover còn là một rapper tài năng và là nhà sản xuất phim ngắn có tầm nhìn.