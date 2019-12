Cựu Tổng thống Barack Obama tiết lộ sách và phim yêu thích trong 2019

Như một thói quen nho nhỏ mỗi dịp cuối năm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra danh sách những cuốn sách, những bộ phim và chương trình truyền hình yêu thích khá phong phú.

Đài CNN dẫn nội dung ông viết trên trang Facebook và tài khoản Twitter cá nhân hôm 29.12 cho biết: “Danh sách năm nay bao gồm nhiều thứ, từ tìm hiểu những động lực hay quá trình tạo ra những thay đổi trong sự phân hóa tầng lớp và các mối quan hệ, cho đến tiểu thuyết hình ảnh (những quyển sách có cách trình bày theo kiểu truyện tranh, song độ dài và lối kể chuyện lại mang hơi hướm tiểu thuyết) hay ngậm ngùi trong âm nhạc của 'nữ hoàng' nhạc soul”.

Vợ chồng Tổng thống Obama đọc cuốn 'Where the wild things are' của tác giả Maurice Sendak cho một nhóm trẻ em ở bãi cỏ Nhà Trắng năm 2016 Ảnh: GETTY IMAGES

Tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ nuôi dưỡng tâm hồn

“Vì mỗi khi chúng ta rối não, phiền muộn với chuỗi công việc, cuộc sống gia đình cùng những công tác thiện nguyện, các tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ cứu rỗi và nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp thêm kinh nghiệm từng ngày”, ông Obama lý giải.

Với vị cựu Tổng thống Mỹ, chúng chính là “chất liệu dệt nên cuộc sống, làm ấm lòng chúng ta sau một ngày dài. Một quyển sách bìa mềm rút ra khỏi kệ dành tặng bạn bè, một bộ phim khiến chúng ta ngẫm ngợi theo luồng suy nghĩ chợt lóe lên, một nơi để chúng ta tạm lánh khỏi guồng quay tất bật. Khi chúng ta chia tay năm 2019, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người những quyển sách, bộ phim yêu thích trong năm đã khiến đời tôi thêm lấp lánh”, trang tin kinh tế Bloomberg ngày 29.12 dẫn lời ông.

Cựu Tổng thống Barack Obama cuối tuần qua chia sẻ những cuốn sách 'khiến năm 2019 tươi giòn hơn' Ảnh: ABACAUSA.COM

Ông Obama nhắc đến tiểu thuyết Normal People (tạm dịch: Người bình thường) của nhà văn người Ireland Sally Rooney, xuất bản tháng 9.2018. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược nhau trong bối cảnh xã hội suy thoái ở Ireland. Marianne 16 tuổi, xinh đẹp, thông minh, con nhà giàu, sống trong ngôi biệt thự màu trắng. Trên lớp, cô là người sống khép kín, thích đọc tác phẩm của Marcel Proust trong căn-tin. Còn Connell là chàng trai gần gũi, cởi mở nhưng ở cậu còn có một cuộc sống khác, những điều chưa từng kể hay phô bày trước bạn bè.

Tác phẩm yêu thích tiếp theo của ông Obama là cuốn Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee (tạm dịch: Giờ đen tối: giết người, lừa đảo và phiên tòa cuối cùng của Harper Lee) - viết về cố nhà văn (tác giả quyển To Kill a Mockingbird, tựa Việt: Giết con chim nhại) và cuốn sách điều tra dang dở của bà. Cuốn sách của nhà báo Casey Cep này xuất bản hồi tháng 5, là tác phẩm tuyệt vời dành cho những độc giả yêu thích thể loại văn học tội phạm, các vụ án ly kỳ, đẫm máu, gay cấn và ám ảnh.

Bên cạnh đó, ông Obama liệt kê các quyển có nội dung liên quan đến thể thao như A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule (tạm dịch: Một cách khác để giành chiến thắng: Câu chuyện của Dan Rooney, từ siêu cúp bóng bầu dục Mỹ đến luật Rooney) của Jim Rooney, The Sixth Man (tạm dịch: Người đàn ông thứ sáu) của Andre Iguodala.

Theo The Washington Post, khi còn đương chức, ông Obama mang theo 6 cuốn sách trong hành trang đi nghỉ hè ngắn hồi năm 2015 cùng gia đình ở đảo Martha’s Vineyard. Cuốn mỏng nhất 176 trang và cuốn dày nhất dày 928 trang.

Một bé gái nói với ông Obama về quyển sách đang đọc trong buổi đốt lửa trại tại Nhà Trắng vào tháng 6.2015 Ảnh: GETTY IMAGES

Về phim ảnh, ông Obama thích Parasite (Ký sinh trùng), Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé), Marriage Story (Câu chuyện hôn nhân), The Irishman (Người đàn ông Ireland) và bộ phim tài liệu American Factory (Nhà máy Mỹ) của Netflix. Ông Obama cũng ghiền phim truyền hình Fleabag: Season 2 (Chuyện không đáng), Unbelievable (Sự thật khó tin), Watchmen (Người hùng báo thù).