Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà

Mới đây, trên trang cá nhân, Kim Lý chia sẻ hình ảnh anh quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà. Kèm với đó, nam diễn viên bày tỏ: "The only time I felt right making her cry. Love foreve" (tạm dịch: Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Mãi mãi yêu em). Trong hình ảnh đăng tải, giọng ca Cả một trời thương nhớ đang ngồi trên xe lăn, còn Kim Lý quỳ gối và trao nhẫn cho bạn gái. Trước khoảnh khắc thiêng liêng này, Hồ Ngọc Hà xúc động, lấy tay che những giọt nước mắt hạnh phúc. Một nguồn tin thân cận với Kim Lý tiết lộ, nam diễn viên đã cầu hôn Hồ Ngọc Hà ngay trong bệnh viện, sau khi cô hạ sinh hai thiên thần nhỏ.