Kim ‘siêu vòng ba’ thừa nhận thành công nhờ vụ lộ băng sex trong quá khứ

Theo PageSix, trong một buổi phỏng vấn hôm 17.6 nhân dịp Keeping Up With the Kardashians sắp kết thúc, MC Andy Cohen đặt câu hỏi cho Kim Kardashian : “Bạn có cảm thấy rằng chương trình vẫn sẽ gặt hái được thành công ban đầu vô cùng lớn nếu không có sự xuất hiện của cuốn băng sex trước đó không?”. Nữ tỉ phú 41 tuổi đáp lại: “Nhìn lại thì, có lẽ là không” và cho rằng “mọi thứ diễn ra đều có lý do của chúng”. Cô thừa nhận bản thân đã học được một bài học đắt giá sau vụ lộ clip nóng với tình cũ Ray J và ước có thể xóa bỏ những điều ngu ngốc mà mình đã làm.

Vụ bê bối clip nóng với Ray J là một vết nhơ trong đời Kim và cô luôn muốn xóa bỏ ẢNH: GETTY

Người đẹp “siêu vòng ba” cũng cho biết cô đã nghĩ đến trường hợp một ngày con mình sẽ hỏi về điều đó và bản thân đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. “May mắn là giờ tôi chưa phải đối diện với câu hỏi từ các con. Tôi nghĩ rằng bao năm trôi qua, đã có rất nhiều điều tích cực xảy đến, làm bản thân không còn nghĩ đến chuyện cũ. Thế nhưng, đó vẫn mãi là thứ mà tôi phải sống chung trong phần còn lại của cuộc đời mình”, bà mẹ 4 con bộc bạch.

Kim Kardashian và Ray J đã ghi lại những cảnh ân ái của họ bằng máy quay cầm tay khi đang có kỳ nghỉ ở Cabo để kỷ niệm sinh nhật thứ 23 của Kim hồi 2002. 5 năm sau, clip nóng của họ bị tung ra và gây bùng nổ truyền thông. Sau đó sao nữ này thừa nhận đã dùng thuốc lắc trước khi quay lại cảnh phòng the.

Bê bối của Kim giúp Keeping Up With the Kardashians vừa ra mắt đã lập tức nhận được sự quan tâm từ truyền thông và công chúng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH E!

Vài tháng sau vụ rò rỉ băng sex, Kim “siêu vòng ba” cùng gia đình ra mắt chương trình Keeping Up With the Kardashians xoay quanh cuộc sống của các thành viên. Nhờ sức nóng của clip 18+ kể trên, chương trình lập tức gây sốt ngay từ khi lên sóng. Show thực tế cũng duy trì sức nóng qua các năm nhờ khai thác đời tư ồn ào của chị em nhà Kardashian - Jenner như: cuộc hôn nhân 72 ngày của Kim với Kris Humphries , những cuộc cãi vã, ẩu đả hay loạt khoảnh khắc khoe thân "bỏng mắt" của các thành viên nữ, bạn trai của Khloe ngoại tình với bạn thân của Kylie… Keeping Up With the Kardashians chính thức kết thúc vào năm nay sau khi trải qua 14 năm phát sóng với 20 mùa.