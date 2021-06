Kanye West có tình mới, Kim Kardashian cũng mong sớm tìm được bạn trai

Gần 4 tháng sau khi đệ đơn ly hôn Kanye West, mỹ nhân Keeping Up with the Kardashians đã đưa cuộc sống riêng của mình trở về quỹ đạo ổn định. “Cô ấy đã thực sự gặp khó khăn trong khoảng thời gian quyết định nộp đơn ly hôn. Kim rất buồn về điều đó và thực sự không muốn phải làm vậy. Tuy nhiên, cô ấy đã trải qua một chặng đường dài và cảm thấy hạnh phúc đồng thời tin rằng bản thân đã đưa ra quyết định đúng”, một nguồn tin khác tiết lộ với People. Hậu ly hôn, có thông tin nữ tỉ phú Hollywood được nhiều đàn ông theo đuổi: từ thành viên hoàng gia, sao hạng A cho đến những doanh nhân giàu có, tuy nhiên, cô chưa gặp ai phù hợp.