Lộ ảnh hẹn hò của Kanye West và siêu mẫu Irina Shayk

Thông tin Kanye West qua lại với siêu mẫu người Nga Irina Shayk rộ lên từ cuối tháng 5 nhưng gần đây cánh paparazzi mới chụp lại được hình ảnh cặp sao xuất hiện bên nhau.

Theo DailyMail, nam rapper và tình mới đã có kỳ nghỉ dưỡng bên nhau tại khách sạn xa hoa Villa La Coste ở Provence (Pháp) vào đúng sinh nhật lần thứ 44 của Kanye West - ngày 8.6. "Cả hai tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ở vùng nông thôn bình yên. Kanye West còn thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh cho Irina Shayk. Họ đến Pháp từ hôm 6.6 và ở lại 3 đêm, trước khi rời đi vào ngày 9.6", nguồn tin tiết lộ với DailyMail.

Nam rapper vui vẻ bên cạnh Irina Shayk và bạn bè Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra chủ nhân bản hit Stronger còn được cho là đã đứng ra bao trọn khách sạn Villa La Coste để giữ không gian riêng tư cho mình và Irina Shayk. Người đẹp sinh năm 1986 diện trang phục năng động với áo croptop trắng, quần jeans thụng và giày thể thao khoe vóc dáng khỏe khoắn, đối lập với Kanye West mặc đồ đen. Irina Shayk cùng nhóm bạn bè thân thiết của nam rapper dạo chơi, ngắm cảnh bên ngoài khách sạn rồi chụp ảnh lưu niệm bên cạnh tác phẩm điêu khắc nhện khổng lồ của Louise Bourgeois tại Trung tâm Nghệ thuật Château La Coste.

Ngày 8.6, Kim Kardashian gây bất ngờ khi đăng tải bài viết mừng tuổi mới Kanye West lên Instagram cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật. Yêu anh trọn đời". Trước đó cô Kim "siêu vòng ba" đã bật khóc, thừa nhận bản thân là kẻ thất bại khi ly hôn Kanye West trong show Keeping Up With the Kardashians. "Đó là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi rồi. Đúng, tôi cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc khốn khổ. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc", ngôi sao truyền hình 41 tuổi nói.

Cặp sao chụp ảnh ở nhiều địa điểm xung quanh khách sạn Ảnh: chụp màn hình

Được biết Irina Shayk và Kanye West đã quen biết nhau hơn 1 thập niên. Năm 2010, người đẹp được nam rapper mời đóng trong MV Power. Cô hóa trang thành thiên thần đầy quyến rũ, nổi bật nhất dàn người đẹp trong MV âm nhạc này. Tháng 4 vừa qua Irina Shayk trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mặc áo phông có in hình cố rapper DMX do Kanye West hợp tác với Balenciaga thiết kế.